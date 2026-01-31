Антинаркотическая облава в Турции: задержан десяток звезд

В Турции в рамках расследования по делу о наркотиках был задержан популярный певец Юсуф Акташ, известный под псевдонимом Reynmen, а также еще десять представителей шоу-бизнеса, сообщает телеканал CNN Turk.

Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах страны – в Стамбуле, Анкаре, Мугле и Ялове. Задержанным представителям шоу-бизнеса вменяют хранение наркотических веществ.

В числе фигурантов дела – комик и телеведущий Хасан Джан Кая, рэп-артист Эмирхан Чакал, а также блогеры Беркджан Гювен, Мазлум Актюрк и ряд других известных лиц.

Ранее в Стамбуле в рамках антинаркотического рейда, проведенного в девяти ночных клубах, полиция задержала семь человек, среди которых были актер Джан Яман и актриса Селен Гёргюзель. Кроме того, правоохранительные органы взяли под стражу актрису Айше Саглам, владельца одного из заведений, а также его управленческий персонал.