Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США

Антинаркотическая облава в Турции: задержан десяток звезд

18:04

В Турции в рамках расследования по делу о наркотиках был задержан популярный певец Юсуф Акташ, известный под псевдонимом Reynmen, а также еще десять представителей шоу-бизнеса, сообщает телеканал CNN Turk.

Турецкий певец Юсуф Акташ

Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах страны – в Стамбуле, Анкаре, Мугле и Ялове. Задержанным представителям шоу-бизнеса вменяют хранение наркотических веществ.

В числе фигурантов дела – комик и телеведущий Хасан Джан Кая, рэп-артист Эмирхан Чакал, а также блогеры Беркджан Гювен, Мазлум Актюрк и ряд других известных лиц.

Ранее в Стамбуле в рамках антинаркотического рейда, проведенного в девяти ночных клубах, полиция задержала семь человек, среди которых были актер Джан Яман и актриса Селен Гёргюзель. Кроме того, правоохранительные органы взяли под стражу актрису Айше Саглам, владельца одного из заведений, а также его управленческий персонал.

Ночной ужин в Брюсселе: Европа готовит тайный ответ Трампу
Ночной ужин в Брюсселе: Европа готовит тайный ответ Трампу
18:10
Антинаркотическая облава в Турции: задержан десяток звезд
Антинаркотическая облава в Турции: задержан десяток звезд
18:04
Лик премьера Италии появился на фреске в Риме
Лик премьера Италии появился на фреске в Риме
18:03
«Футбольный клуб» Василия Уткина: «Аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Мы гордимся вами, «Карабах»!»
«Футбольный клуб» Василия Уткина: «Аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Мы гордимся вами, «Карабах»!»
17:56
А Хаменеи молится в мавзолее Хомейни
А Хаменеи молится в мавзолее Хомейни
17:41
Лидер «Зеленой революции» призвал к отставке Хаменеи
Лидер «Зеленой революции» призвал к отставке Хаменеи
15:40
Америка предупредила, Иран не послушался
Америка предупредила, Иран не послушался
16:22
В Сирии вывешивают портреты Нетаньяху
В Сирии вывешивают портреты Нетаньяху
16:12
Трансплантация органов в Азербайджане набирает обороты
Трансплантация органов в Азербайджане набирает обороты
15:44
Мощные взрывы в иранских городах: чьих рук дело?
Мощные взрывы в иранских городах: чьих рук дело?
18:30
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
И Великобритания делает разворот: бухгалтерия превыше прав человека
04:30

