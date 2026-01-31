USD 1.7000
Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США

Ночной ужин в Брюсселе: Европа готовит тайный ответ Трампу

Лидеры ряда европейских государств на экстренном ужине в Брюсселе выработали закрытую стратегию реагирования на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, дискуссии затянулись до раннего утра. Согласно выработанному подходу, европейские страны намерены демонстрировать сдержанность в случае новых провокаций со стороны президента США. Одновременно лидеры рассматривают возможность давления на Вашингтон с помощью ответных таможенных мер и планируют «работать за кулисами», добиваясь снижения военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов.

Европейские государства на протяжении длительного времени обсуждают меры по усилению безопасности в Арктике, стремятся диверсифицировать внешнюю торговлю, нарастить оборонный потенциал и сократить зависимость от американских технологий, отмечает WSJ. При этом, несмотря на ориентацию дискуссий на ближайшую перспективу, у ЕС по-прежнему отсутствует действенный механизм, позволяющий оперативно добиться стратегической автономии, пишет издание.

Ночной ужин в Брюсселе: Европа готовит тайный ответ Трампу
Ночной ужин в Брюсселе: Европа готовит тайный ответ Трампу
