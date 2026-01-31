Глава МИД Швейцарии летит в Москву и Киев

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что в ближайшее время посетит Москву и Киев в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как подчеркнул Кассис, под руководством Швейцарии были четко определены приоритеты ОБСЕ на 2026 год. Их суть заключается в том, чтобы организация смогла «вновь сосредоточиться на своих основных задачах защиты мира и безопасности в Европе».

«Именно для достижения этой цели мы все должны сидеть за одним столом. Не только с теми, кто думает так же, как я. Поэтому я скоро посещу Киев и Москву», – приводит его слова пресс-служба правительства конфедерации.