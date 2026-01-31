USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Глава МИД Швейцарии летит в Москву и Киев

18:29 566

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что в ближайшее время посетит Москву и Киев в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как подчеркнул Кассис, под руководством Швейцарии были четко определены приоритеты ОБСЕ на 2026 год. Их суть заключается в том, чтобы организация смогла «вновь сосредоточиться на своих основных задачах защиты мира и безопасности в Европе».

«Именно для достижения этой цели мы все должны сидеть за одним столом. Не только с теми, кто думает так же, как я. Поэтому я скоро посещу Киев и Москву», – приводит его слова пресс-служба правительства конфедерации.

Зеленский: Только встреча с Путиным все решит
Зеленский: Только встреча с Путиным все решит
19:58 396
Решающий удар по Ирану
Решающий удар по Ирану обновлено 20:09
20:09 10545
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий; все еще актуально
13:40 3248
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
19:22 1140
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге ВИДЕО
19:14 816
Германия запрещает полеты над Ираном
Германия запрещает полеты над Ираном
19:07 645
Ночной ужин в Брюсселе: Европа готовит тайный ответ Трампу
Ночной ужин в Брюсселе: Европа готовит тайный ответ Трампу
18:10 1332
Антинаркотическая облава в Турции: задержан десяток звезд
Антинаркотическая облава в Турции: задержан десяток звезд
18:04 1679
Лик премьера Италии появился на фреске в Риме
Лик премьера Италии появился на фреске в Риме фото
18:03 1212
«Футбольный клуб» Василия Уткина: «Аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Мы гордимся вами, «Карабах»!»
«Футбольный клуб» Василия Уткина: «Аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Мы гордимся вами, «Карабах»!» ВИДЕО
17:56 2303
А Хаменеи молится в мавзолее Хомейни
А Хаменеи молится в мавзолее Хомейни фото
17:41 2201

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Только встреча с Путиным все решит
Зеленский: Только встреча с Путиным все решит
19:58 396
Решающий удар по Ирану
Решающий удар по Ирану обновлено 20:09
20:09 10545
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий; все еще актуально
13:40 3248
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
19:22 1140
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге ВИДЕО
19:14 816
Германия запрещает полеты над Ираном
Германия запрещает полеты над Ираном
19:07 645
Ночной ужин в Брюсселе: Европа готовит тайный ответ Трампу
Ночной ужин в Брюсселе: Европа готовит тайный ответ Трампу
18:10 1332
Антинаркотическая облава в Турции: задержан десяток звезд
Антинаркотическая облава в Турции: задержан десяток звезд
18:04 1679
Лик премьера Италии появился на фреске в Риме
Лик премьера Италии появился на фреске в Риме фото
18:03 1212
«Футбольный клуб» Василия Уткина: «Аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Мы гордимся вами, «Карабах»!»
«Футбольный клуб» Василия Уткина: «Аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Мы гордимся вами, «Карабах»!» ВИДЕО
17:56 2303
А Хаменеи молится в мавзолее Хомейни
А Хаменеи молится в мавзолее Хомейни фото
17:41 2201
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться