Американцы нуждаются в Европе

«Американцам нужна Европа так же, как европейцам нужны американцы. Европа имеет геостратегическое и геоэкономическое значение для Вашингтона», – сказал Писториус в интервью редакционному объединению RND.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Европа сохраняет важное геостратегическое значение для США, при этом признаков намерения Соединенных Штатов покинуть НАТО не наблюдается.

Он подчеркнул, что не сомневается в наличии общей основы внутри НАТО. «И нет никаких признаков того, что США намерены выйти из НАТО», – отметил министр.

Вместе с тем глава оборонного ведомства ФРГ призвал европейские государства проявлять больше уверенности в отношениях с нынешней администрацией США. «Было бы ошибкой, если бы мы завороженно смотрели на Белый дом, словно кролик на удава», – предупредил Писториус. По его словам, президент США Дональд Трамп «полагается на неопределенность и страх для достижения своих целей».

Глава Минобороны ФРГ особо отметил, что европейцы не боятся и постепенно берут в свои руки оборону с помощью обычных вооружений.

«На протяжении десятилетий США в значительной степени брали на себя эту задачу. США не ставят под сомнение свой ядерный зонтик, даже в своей новой оборонной стратегии», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о значении американской авиабазы в Рамштайне, Писториус указал, что это «самая важная база ВВС США за пределами страны, играющая центральную роль для американских вооруженных сил, особенно в отношении операций на Ближнем Востоке».