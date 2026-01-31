USD 1.7000
Кубок Гейдара Алиева по горнолыжному спорту

В Шахдаге прошел Кубок Гейдара Алиева по горнолыжному спорту среди детей и юношей.

В первый день соревнований, проводившихся уже в четвертый раз, в гигантском слаломе соревновались около 80 юных любителей горнолыжного спорта. Они выступали в возрастных категориях 6–8, 9–12 и 13–17 лет.

1-е место в возрастной категории 6–8 лет заняли Нурлана Абдулова и Мурон Анатшов. В категории 9–12 лет победили Зарина Велиева и Мехти Гактари. В возрастной категории 13–17 лет 1-е места заняли Людмила Подгорная и Амин Шихов.

Призеры были награждены кубками и медалями от Туристического центра «Шахдаг» и спонсоров, а остальным участникам были вручены различные поощрительные подарки.

Главная цель проведения соревнований — популяризировать горнолыжный спорт в Азербайджане, повысить интерес к этому виду спорта среди детей, а также набраться опыта для организации международных соревнований.

Кубок Гейдара Алиева по горнолыжному спорту продолжится 1 февраля соревнованиями среди взрослых.

