А был ли Моди?

Министерство иностранных дел Индии отвергло упоминания премьер-министра Нарендры Моди в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, назвав их «измышлениями». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Нам стало известно о существовании электронного письма из так называемых файлов Эпштейна, в котором упоминаются премьер-министр и его визит в Израиль. Помимо факта официального визита премьер-министра в Израиль в июле 2017 года, все остальные упоминания в этом письме представляют собой не более чем низкопробные измышления осужденного преступника, которые заслуживают самого презрительного отношения», – подчеркнуло ведомство.

30 января представитель оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Паван Кхера заявил, что Моди упомянут в одном из документов Эпштейна, и потребовал от премьера разъяснений. Как утверждал Кхера в соцсети X, Эпштейн написал, что премьер Моди последовал его «совету» и «танцевал и пел в Израиле в интересах президента США».