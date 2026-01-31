USD 1.7000
Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США

А был ли Моди?

Министерство иностранных дел Индии отвергло упоминания премьер-министра Нарендры Моди в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, назвав их «измышлениями». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Нам стало известно о существовании электронного письма из так называемых файлов Эпштейна, в котором упоминаются премьер-министр и его визит в Израиль. Помимо факта официального визита премьер-министра в Израиль в июле 2017 года, все остальные упоминания в этом письме представляют собой не более чем низкопробные измышления осужденного преступника, которые заслуживают самого презрительного отношения», – подчеркнуло ведомство.

30 января представитель оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Паван Кхера заявил, что Моди упомянут в одном из документов Эпштейна, и потребовал от премьера разъяснений. Как утверждал Кхера в соцсети X, Эпштейн написал, что премьер Моди последовал его «совету» и «танцевал и пел в Израиле в интересах президента США».

Зеленский: Только встреча с Путиным все решит
Зеленский: Только встреча с Путиным все решит
Решающий удар по Ирану
Решающий удар по Ирану обновлено 20:09
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий; все еще актуально
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге ВИДЕО
Германия запрещает полеты над Ираном
Германия запрещает полеты над Ираном
Ночной ужин в Брюсселе: Европа готовит тайный ответ Трампу
Ночной ужин в Брюсселе: Европа готовит тайный ответ Трампу
Антинаркотическая облава в Турции: задержан десяток звезд
Антинаркотическая облава в Турции: задержан десяток звезд
Лик премьера Италии появился на фреске в Риме
Лик премьера Италии появился на фреске в Риме фото
«Футбольный клуб» Василия Уткина: «Аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Мы гордимся вами, «Карабах»!»
«Футбольный клуб» Василия Уткина: «Аплодисменты команде Гурбана Гурбанова. Мы гордимся вами, «Карабах»!» ВИДЕО
А Хаменеи молится в мавзолее Хомейни
А Хаменеи молится в мавзолее Хомейни фото
