Германия запрещает полеты над Ираном

Власти Германии рекомендовали немецким авиакомпаниям воздержаться от полетов через воздушное пространство Ирана «из-за потенциальной опасности», сообщили в диспетчерской службе района полетной информации «Берлин», контролирующей часть немецкого авиатрафика.

«Немецким авиаперевозчикам рекомендуется воздерживаться от полетов в воздушном пространстве Ирана из-за потенциальной опасности», — отметили в службе. Там уточнили, что предостережение действует до 10 февраля и доведено до сведения всех авиакомпаний, зарегистрированных на территории ФРГ.

28 января президент США Дональд Трамп заявил, что в сторону Ирана направляется огромная армада. Он выразил надежду, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный «отказ от ядерного оружия».

Президент напомнил, что в июне прошлого года США нанесли удары по ядерным объектам в исламской республике, операция получила название «Полуночный молот» (Midnight Hammer). Трамп предупредил, что «следующая атака будет еще хуже», призвав «не дать этому случиться».