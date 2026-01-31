Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге

Сегодня состоялись два матча 18-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги. Лидер чемпионата «Сабах» одержал в гостях уверенную победу над одним из претендентов на медали «Зиря» - 3:1.
Серб Велко Симич на 10-й минуте вывел «Сабах» вперед. А спустя 12 минут отличился уже хорват Иван Лепиница. После двух балканских голов последовал азербайджанский: Хаял Алиев на 27-й минуте довел счет до крупного - 3:0.
«Зиря» смогла отыграть лишь один мяч. На 83-й минуте ворота лидера поразил грузин Давит Волков.
«Сабах» одержал седьмую победу подряд и уже на 7 очков опережает «Карабах», у которого выиграл в декабре. Правда, у команды Гурбана Гурбанова игра в запасе. Завтра участники стыковых матчей Лиги чемпионов примут на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Туран-Товуз». Игра начнется в 18:30.
В другом матче сегодняшнего дня «Кяпяз» в Евлахе проиграл «Шамахы» - 0:2.
Вчера состоялись матчи: «Карван-Евлах» - «Сумгаит» - 0:2, «Габала» - «Имишли» - 3:2.
Завтра также состоится матч «Араз-Нахчыван» - «Нефтчи» (начало - в 16:00).
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ