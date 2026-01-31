Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге

Сегодня состоялись два матча 18-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги. Лидер чемпионата «Сабах» одержал в гостях уверенную победу над одним из претендентов на медали «Зиря» - 3:1.

Серб Велко Симич на 10-й минуте вывел «Сабах» вперед. А спустя 12 минут отличился уже хорват Иван Лепиница. После двух балканских голов последовал азербайджанский: Хаял Алиев на 27-й минуте довел счет до крупного - 3:0.

«Зиря» смогла отыграть лишь один мяч. На 83-й минуте ворота лидера поразил грузин Давит Волков.