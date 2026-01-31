USD 1.7000
Иран будет атаковать посольства США

Кремль ищет триллионы для продолжения войны

19:22 1148

Россия испытывает все более серьезные финансовые трудности в обеспечении войны против Украины, что на фоне переговоров ограничивает возможности Кремля затягивать конфликт без экономических последствий, сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, российское правительство готовится к превышению запланированного дефицита бюджета в случае нового роста военных расходов. В настоящий момент РФ ищет дополнительные доходы в объеме до 1,2 трлн рублей ($15,71 млрд), чтобы удержать дефицит в пределах запланированных 1,6% ВВП.

Ситуацию усугубляют снижение доходов от экспорта энергоносителей, санкционное давление и укрепление рубля, что сокращает поступления в бюджет от нефти и газа.

Цена российской нефти Urals остается ниже заложенной в бюджет, а курс рубля значительно крепче прогнозного. В таких условиях доходы от нефти и газа могут оказаться более чем на 2 трлн рублей ($26,18 млрд) меньше ожидаемых, что усугубит дефицит.

Хотя формально дефицит бюджета РФ остается относительно умеренным, в прошлом году Кремль был вынужден резко пересмотреть бюджетные показатели. Пополнять недостающие средства пытаются рекордными объемами внутренних заимствований, которые при этом становятся все дороже.

На фоне экономического давления Кремль не демонстрирует готовности снижать свои территориальные требования в переговорах по Украине и продолжает настаивать на передаче Донбасса.

В то же время источники издания отмечают, что сочетание бюджетных ограничений, санкций и неопределенных перспектив доходов от энергоресурсов постепенно ослабляет позиции России и сужает для российских властей «окно возможностей» для продолжения войны без серьезных внутренних экономических последствий.

