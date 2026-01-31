Зеленский: Только встреча с Путиным все решит

Украинская власть готова к переговорам с Россией и США в любом формате, однако без личной встречи с лидером РФ невозможно согласовать ключевые территориальные вопросы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Чешскому радио.

«Мы открыты к встрече в любом формате с Россией и США. Мы бы хотели и присутствия Европы, потому что частью наших гарантий безопасности является членство в Евросоюзе, а также «коалиция желающих», – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что представители ЕС могут присоединиться на том или ином этапе переговоров, но прежде всего «нужно встретиться втроем».

«Мы должны иметь возможность в том или ином формате иметь контакт с Российской Федерацией, с лидером России. Без такого формата... наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам», – отметил президент.

Он напомнил, что в мирном плане из 20 пунктов именно эти вопросы о территории являются наиболее болезненными. «Эти вопросы, еще раз подчеркиваю, не считаю, что кто-то отдельно из лидеров сможет решить», – выразил убеждение Зеленский.

Он добавил, что «последняя миля всегда очень сложная», и пока украинская власть не может точно сказать, близок ли результат. «Сложно сказать. Мы рассчитываем на гарантии безопасности от США, и документ готов. Рассчитываем на гарантии безопасности Европы. Там почти все готово», – пояснил он.

Также Зеленский отметил важность пакета восстановления страны после войны. «Он важен для нас прежде всего. Он важен для США, и для Европы, и для бизнеса. Любому инвестору потенциально важно услышать, что у Украины будут гарантии безопасности и война не начнется снова. И хочется переехать, инвестировать, восстанавливать страну. Это нормальное желание, абсолютно трезвое видение процессов», – рассказал президент.

Он добавил, что работы над экономическим пакетом еще продолжаются.