Полицейские устали терпеть беззаконие и вышли на улицы

Более 45 тыс. человек вышли на общенациональную акцию сотрудников полиции и жандармерии во Франции, протестующих против неблагоприятных условий труда и роста преступности, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на профсоюз «Альянс».

В Париже на улицы вышли около 20 тыс. человек. В Лионе и Марселе в акции приняли участие по 5 тыс. человек. Более 1 тыс. человек собрались в Лилле и Ницце, по 1 тыс. участников - в Ниме и Гренобле.

«Мы достигли критической точки. Наши полицейские больше не выдерживают, они подавлены и бессильны перед лицом стремительно растущей преступности», – приводит газета слова лидера партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна.

По его словам, система правосудия во Франции неэффективна, а преступники часто остаются на свободе. «Полицейские делают все, что могут, но вынуждены по пятьдесят раз задерживать одного и того же человека», – отметил Дюпон-Эньян.

Как сообщает радиостанция France Info, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес выразил поддержку протестующим полицейским, но отказался участвовать в демонстрации. Это решение главы ведомства вызвало недовольство профсоюза «Альянс» и самих стражей порядка, которые назвали его «серьезной ошибкой».