Иран будет атаковать посольства США
Иран будет атаковать посольства США

Полицейские устали терпеть беззаконие и вышли на улицы

20:17 1650

Более 45 тыс. человек вышли на общенациональную акцию сотрудников полиции и жандармерии во Франции, протестующих против неблагоприятных условий труда и роста преступности, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на профсоюз «Альянс».

В Париже на улицы вышли около 20 тыс. человек. В Лионе и Марселе в акции приняли участие по 5 тыс. человек. Более 1 тыс. человек собрались в Лилле и Ницце, по 1 тыс. участников - в Ниме и Гренобле.

«Мы достигли критической точки. Наши полицейские больше не выдерживают, они подавлены и бессильны перед лицом стремительно растущей преступности», – приводит газета слова лидера партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна.

По его словам, система правосудия во Франции неэффективна, а преступники часто остаются на свободе. «Полицейские делают все, что могут, но вынуждены по пятьдесят раз задерживать одного и того же человека», – отметил Дюпон-Эньян.

Как сообщает радиостанция France Info, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес выразил поддержку протестующим полицейским, но отказался участвовать в демонстрации. Это решение главы ведомства вызвало недовольство профсоюза «Альянс» и самих стражей порядка, которые назвали его «серьезной ошибкой».

Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
21:49 400
Иранцы пошли на попятную?
Иранцы пошли на попятную? обновлено 21:20
21:20 11167
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки наш спецреп; все еще актуально
14:04 2542
Советник премьера Словакии ушел из-за Эпштейна
Советник премьера Словакии ушел из-за Эпштейна
21:06 777
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
20:27 929
Зеленский: Только встреча с Путиным все решит
Зеленский: Только встреча с Путиным все решит
19:58 1563
Решающий удар по Ирану
Решающий удар по Ирану обновлено 20:09
20:09 13328
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий; все еще актуально
13:40 3562
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
19:22 2314
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге ВИДЕО
19:14 1585
Германия запрещает полеты над Ираном
Германия запрещает полеты над Ираном
19:07 1007

