Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую

США сообщили Индии о возможности возобновления закупок венесуэльской нефти для замещения импорта российского сырья, сообщает Reuters.

Индия пообещала существенно сократить закупки российской нефти после того, как США повысили пошлины на импорт сырья из РФ, сообщает агентство. В марте 2025 года президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные тарифы на товары из стран, приобретающих венесуэльскую нефть.

После захвата президента Николаса Мадуро 3 января Вашингтон начал контролировать деятельность правительства Каракаса и намерен управлять нефтяной отраслью страны на неопределенный срок.

Как отмечает издание, попытки США поставлять венесуэльскую нефть в Индию связаны с желанием Вашингтона сократить доходы от российской нефти, используемые для финансирования войны РФ против Украины.

При этом источники не уточнили, будет ли венесуэльская нефть поставляться через сторонние торговые компании, такие как Vitol или Trafigura, либо напрямую через государственную нефтяную компанию PDVSA.

Два собеседника Reuters сообщили, что Индия в ближайшее время намерена сократить импорт российской нефти до уровня ниже 1 млн баррелей в сутки. В январе добыча составляла около 1,2 млн баррелей в сутки. По прогнозу одного из источников, в феврале поставки снизятся до 1 млн баррелей, а в марте – до 800 тысяч баррелей в сутки.

Второй источник отметил, что в конечном итоге импорт может сократиться примерно до 500–600 тысяч баррелей в сутки, что позволит Индии заключить торговое соглашение с США.

