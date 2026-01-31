USD 1.7000
Иран будет атаковать посольства США

Пакистанцам досталось от белуджей

20:57 637

Сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» взяла на себя ответственность за серию скоординированных атак в пакистанской провинции Белуджистан, в результате которых погибли более 80 человек, сообщили в субботу представители Associated Press (AP).

По данным местных властей, в ходе атак погибли 11 гражданских лиц, 10 сотрудников служб безопасности и 67 нападавших. Члены группировки также совершили нападения на несколько банков.

Представитель правительства провинции Шахид Ринд сообщил, что большинство атак удалось предотвратить. Главный министр Белуджистана Сарфраз Бугти отметил, что силы безопасности продолжают преследовать нападавших.

Министр здравоохранения провинции Бахт Мухаммад Какар уточнил, что атаки начались почти одновременно. Целями боевиков стали сторожевые посты, полицейский транспорт и административные здания в городе Долбандин. Кроме того, были попытки захвата пассажиров автобусов на шоссе.

В округе Мастунг нападавшие атаковали тюрьму и освободили 30 заключенных. Попытка штурма штаба ополчения в округе Нушки была отбита силами безопасности.

По информации властей, за двое суток уничтожены 108 боевиков, включая 41 ликвидированного накануне во время рейдов по двум укрытиям в провинции.

Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
21:49 407
Иранцы пошли на попятную?
Иранцы пошли на попятную? обновлено 21:20
21:20 11172
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки наш спецреп; все еще актуально
14:04 2544
Советник премьера Словакии ушел из-за Эпштейна
Советник премьера Словакии ушел из-за Эпштейна
21:06 779
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
20:27 933
Зеленский: Только встреча с Путиным все решит
Зеленский: Только встреча с Путиным все решит
19:58 1565
Решающий удар по Ирану
Решающий удар по Ирану обновлено 20:09
20:09 13333
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий; все еще актуально
13:40 3562
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
19:22 2314
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге ВИДЕО
19:14 1587
Германия запрещает полеты над Ираном
Германия запрещает полеты над Ираном
19:07 1008

