Пакистанцам досталось от белуджей

Сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» взяла на себя ответственность за серию скоординированных атак в пакистанской провинции Белуджистан, в результате которых погибли более 80 человек, сообщили в субботу представители Associated Press (AP).

По данным местных властей, в ходе атак погибли 11 гражданских лиц, 10 сотрудников служб безопасности и 67 нападавших. Члены группировки также совершили нападения на несколько банков.

Представитель правительства провинции Шахид Ринд сообщил, что большинство атак удалось предотвратить. Главный министр Белуджистана Сарфраз Бугти отметил, что силы безопасности продолжают преследовать нападавших.

Министр здравоохранения провинции Бахт Мухаммад Какар уточнил, что атаки начались почти одновременно. Целями боевиков стали сторожевые посты, полицейский транспорт и административные здания в городе Долбандин. Кроме того, были попытки захвата пассажиров автобусов на шоссе.

В округе Мастунг нападавшие атаковали тюрьму и освободили 30 заключенных. Попытка штурма штаба ополчения в округе Нушки была отбита силами безопасности.

По информации властей, за двое суток уничтожены 108 боевиков, включая 41 ликвидированного накануне во время рейдов по двум укрытиям в провинции.