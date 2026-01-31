Советник премьера Словакии ушел из-за Эпштейна

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о принятии отставки своего советника, бывшего министра иностранных дел Мирослава Лайчака, имя которого фигурирует в документах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

В ноябре 2025 года Фицо допускал возможность отставки советника Лайчака в свете его упоминания в документах по делу Эпштейна, если появится дополнительная компрометирующая информация. В пятницу словацкие СМИ сообщили, что Лайчак вновь упоминается в обнародованных материалах по делу финансиста.

«Мирослав повел себя как большой дипломат. Я принимаю его предложение о завершении сотрудничества», – сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Ранее премьер называл Лайчака «замечательным дипломатом с фантастическим опытом во внешней политике и невероятными контактами».

Издание Euractiv в ноябре 2025 года сообщило, что имя Лайчака обнаружено в документах по делу Эпштейна. В материалах указывалось, что финансист «в нескольких сообщениях упоминал Лайчака, описывая его как человека, обладающего международным влиянием». В свете этих сведений вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко призвал Фицо снять Лайчака с должности советника.

По информации Euractiv, в 2019 году Эпштейн представил Лайчака неустановленному контакту, назвав его своим другом. Документы также указывают на интерес Эпштейна к словацкой политике: он комментировал отставку Фицо в 2018 году после убийства журналиста Яна Куцяка, а также критиковал результаты президентских выборов 2019 года, победу Зузаны Чапутовой и заявлял, что Лайчак «был бы лучшей кандидатурой».