Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Советник премьера Словакии ушел из-за Эпштейна

21:06 779

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о принятии отставки своего советника, бывшего министра иностранных дел Мирослава Лайчака, имя которого фигурирует в документах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

В ноябре 2025 года Фицо допускал возможность отставки советника Лайчака в свете его упоминания в документах по делу Эпштейна, если появится дополнительная компрометирующая информация. В пятницу словацкие СМИ сообщили, что Лайчак вновь упоминается в обнародованных материалах по делу финансиста.

«Мирослав повел себя как большой дипломат. Я принимаю его предложение о завершении сотрудничества», – сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Ранее премьер называл Лайчака «замечательным дипломатом с фантастическим опытом во внешней политике и невероятными контактами».

Издание Euractiv в ноябре 2025 года сообщило, что имя Лайчака обнаружено в документах по делу Эпштейна. В материалах указывалось, что финансист «в нескольких сообщениях упоминал Лайчака, описывая его как человека, обладающего международным влиянием». В свете этих сведений вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко призвал Фицо снять Лайчака с должности советника.

По информации Euractiv, в 2019 году Эпштейн представил Лайчака неустановленному контакту, назвав его своим другом. Документы также указывают на интерес Эпштейна к словацкой политике: он комментировал отставку Фицо в 2018 году после убийства журналиста Яна Куцяка, а также критиковал результаты президентских выборов 2019 года, победу Зузаны Чапутовой и заявлял, что Лайчак «был бы лучшей кандидатурой».

Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
21:49 409
Иранцы пошли на попятную?
Иранцы пошли на попятную? обновлено 21:20
21:20 11175
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки наш спецреп; все еще актуально
14:04 2545
Советник премьера Словакии ушел из-за Эпштейна
Советник премьера Словакии ушел из-за Эпштейна
21:06 780
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
20:27 933
Зеленский: Только встреча с Путиным все решит
Зеленский: Только встреча с Путиным все решит
19:58 1568
Решающий удар по Ирану
Решающий удар по Ирану обновлено 20:09
20:09 13335
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий; все еще актуально
13:40 3562
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
19:22 2314
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге ВИДЕО
19:14 1587
Германия запрещает полеты над Ираном
Германия запрещает полеты над Ираном
19:07 1008

