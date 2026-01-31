Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 января провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В ходе беседы было вновь подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Ираном строятся на принципах дружбы, братства и добрососедства, а также отмечено наличие исторических, этнических и религиозных связей между народами двух стран.

Во время телефонного разговора собеседники с удовлетворением вспомнили визиты Пезешкиана в Азербайджан, встречи глав государств и продуктивные переговоры, которые внесли значительный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что работы по строительству автомобильного моста через реку Араз, соединяющего пункты Агбенд и Келале, ведутся в соответствии с графиком.

Алиев выразил обеспокоенность ситуацией в регионе и заявил о готовности Азербайджана содействовать снижению напряженности. Он подчеркнул, что Баку выступает за решение подобных вопросов путем переговоров и взаимопонимания.

Со своей стороны, Пезешкиан поблагодарил азербайджанского лидера за внимание и сотрудничество.

В ходе разговора также состоялся обмен мнениями по различным аспектам отношений между странами и обсуждены возможные совместные шаги в будущем. Стороны договорились о продолжении контактов.