Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана

21:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 января провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В ходе беседы было вновь подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Ираном строятся на принципах дружбы, братства и добрососедства, а также отмечено наличие исторических, этнических и религиозных связей между народами двух стран.

Во время телефонного разговора собеседники с удовлетворением вспомнили визиты Пезешкиана в Азербайджан, встречи глав государств и продуктивные переговоры, которые внесли значительный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что работы по строительству автомобильного моста через реку Араз, соединяющего пункты Агбенд и Келале, ведутся в соответствии с графиком.

Алиев выразил обеспокоенность ситуацией в регионе и заявил о готовности Азербайджана содействовать снижению напряженности. Он подчеркнул, что Баку выступает за решение подобных вопросов путем переговоров и взаимопонимания.

Со своей стороны, Пезешкиан поблагодарил азербайджанского лидера за внимание и сотрудничество.

В ходе разговора также состоялся обмен мнениями по различным аспектам отношений между странами и обсуждены возможные совместные шаги в будущем. Стороны договорились о продолжении контактов.

Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
21:49 412
Иранцы пошли на попятную?
Иранцы пошли на попятную? обновлено 21:20
21:20 11179
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки наш спецреп; все еще актуально
14:04 2546
Советник премьера Словакии ушел из-за Эпштейна
Советник премьера Словакии ушел из-за Эпштейна
21:06 781
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
20:27 934
Зеленский: Только встреча с Путиным все решит
Зеленский: Только встреча с Путиным все решит
19:58 1569
Решающий удар по Ирану
Решающий удар по Ирану обновлено 20:09
20:09 13336
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий; все еще актуально
13:40 3562
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
19:22 2316
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге ВИДЕО
19:14 1590
Германия запрещает полеты над Ираном
Германия запрещает полеты над Ираном
19:07 1008

