Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать

Кремль опроверг утверждение США о том, что единственным нерешенным вопросом на переговорах между Соединенными Штатами, Украиной и РФ остается контроль над Донецкой областью. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают заявление государственного секретаря США Марко Рубио, который отметил, что Украина и Россия «сузили» мирные переговоры до одного ключевого вопроса – ситуации вокруг Донецкой области.

В то же время помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков не согласился с такой оценкой переговорного процесса. Он подчеркнул, что территориальные вопросы являются «важнейшими», однако на повестке дня остаются и другие, не менее значимые темы.

В Институте изучения войны полагают, что именно Ушаков на протяжении последних месяцев часто выступает единственным кремлевским чиновником, публично комментирующим американо-российские переговоры.

Аналитики института считают, что заявления Ушакова отражают стремление Кремля формировать внутреннюю информационную повестку. По их мнению, это делается в том числе для оправдания отказа России идти на компромиссы в рамках мирного урегулирования.

Ранее Ушаков заявлял о готовности РФ к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве – при условии его готовности к переговорам. Российская сторона, по его словам, гарантирует безопасность и рабочие условия, но настаивает на «ориентации на результат».

