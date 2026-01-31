Американские нефтегиганты не спешат в Венесуэлу

Крупнейшие американские нефтяные компании Chevron и ExxonMobil пока проявляют осторожность в отношении призыва президента США Дональда Трампа вложить $100 млрд в восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы и не спешат направлять средства на эти проекты, сообщает агентство Bloomberg.

Руководство Chevron и ExxonMobil признает долгосрочные перспективы работы в Венесуэле, однако после публикации отчетности 30 января компании не готовы выделять средства на новые инвестиции. Они отмечают, что для защиты вложений необходимы политические и правовые реформы, а также предупреждают о конкуренции венесуэльских проектов с альтернативными предложениями на мировом рынке.

«В фокусе нашего внимания по-прежнему будут доходность и финансовая дисциплина. Это большой ресурс, который в будущем может стать более значительной частью нашего портфеля, но мы должны видеть в стране стабильность», — цитирует Bloomberg главу Chevron Майка Вирта. На данный момент корпорация намерена развивать деятельность в Венесуэле за счет уже существующих активов, что позволит увеличить добычу нефти на 50% без привлечения средств из основного бюджета.

Глава ExxonMobil Даррен Вудс выразил аналогичное мнение. Ранее на встрече в Белом доме он назвал Венесуэлу «непригодной для инвестиций», уточнив, что речь идет о невозможности вложений при существующих фискальных и правовых условиях. «Есть способы исправить это. Администрация Трампа намерена заняться этим», — приводит Bloomberg слова Вудса.

9 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении вложить в венесуэльскую нефтяную отрасль инвестиции американских компаний в размере минимум $100 млрд для восстановления мощностей и инфраструктуры.