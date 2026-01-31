USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Американские нефтегиганты не спешат в Венесуэлу

22:25 343

Крупнейшие американские нефтяные компании Chevron и ExxonMobil пока проявляют осторожность в отношении призыва президента США Дональда Трампа вложить $100 млрд в восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы и не спешат направлять средства на эти проекты, сообщает агентство Bloomberg.

Руководство Chevron и ExxonMobil признает долгосрочные перспективы работы в Венесуэле, однако после публикации отчетности 30 января компании не готовы выделять средства на новые инвестиции. Они отмечают, что для защиты вложений необходимы политические и правовые реформы, а также предупреждают о конкуренции венесуэльских проектов с альтернативными предложениями на мировом рынке.

«В фокусе нашего внимания по-прежнему будут доходность и финансовая дисциплина. Это большой ресурс, который в будущем может стать более значительной частью нашего портфеля, но мы должны видеть в стране стабильность», — цитирует Bloomberg главу Chevron Майка Вирта. На данный момент корпорация намерена развивать деятельность в Венесуэле за счет уже существующих активов, что позволит увеличить добычу нефти на 50% без привлечения средств из основного бюджета.

Глава ExxonMobil Даррен Вудс выразил аналогичное мнение. Ранее на встрече в Белом доме он назвал Венесуэлу «непригодной для инвестиций», уточнив, что речь идет о невозможности вложений при существующих фискальных и правовых условиях. «Есть способы исправить это. Администрация Трампа намерена заняться этим», — приводит Bloomberg слова Вудса.

9 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении вложить в венесуэльскую нефтяную отрасль инвестиции американских компаний в размере минимум $100 млрд для восстановления мощностей и инфраструктуры.

Катар набросился на Израиль с обвинениями
Катар набросился на Израиль с обвинениями
22:52 1093
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
21:49 2333
Иранцы пошли на попятную?
Иранцы пошли на попятную? обновлено 23:09
23:09 13890
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки наш спецреп; все еще актуально
14:04 2905
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин…
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин… обновлено 22:45
22:45 2486
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
20:27 1337
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам обновлено 23:21
23:21 2228
Загадочные заявления Трампа
Загадочные заявления Трампа обновлено 22:22
22:22 16082
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий; все еще актуально
13:40 3756
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
19:22 3056
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге ВИДЕО
19:14 2043

ЭТО ВАЖНО

Катар набросился на Израиль с обвинениями
Катар набросился на Израиль с обвинениями
22:52 1093
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
21:49 2333
Иранцы пошли на попятную?
Иранцы пошли на попятную? обновлено 23:09
23:09 13890
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки наш спецреп; все еще актуально
14:04 2905
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин…
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин… обновлено 22:45
22:45 2486
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
20:27 1337
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам обновлено 23:21
23:21 2228
Загадочные заявления Трампа
Загадочные заявления Трампа обновлено 22:22
22:22 16082
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий; все еще актуально
13:40 3756
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
19:22 3056
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге ВИДЕО
19:14 2043
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться