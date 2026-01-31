Америка на распродаже: инвесторы отворачиваются от США

В 2026 году на глобальных финансовых рынках набирает популярность стратегия «продавай Америку» (Sell America), которой все чаще придерживаются инвесторы, ранее делавшие ставку на безусловное лидерство США, сообщает The New York Times (NYT).

Настроения в пользу стратегии «продавай Америку» начали формироваться в инвестиционной среде после шока, вызванного апрельскими тарифами: в 2025 году они спровоцировали падение акций и облигаций. В последние месяцы этот тренд усилился на фоне политики президента США Дональда Трампа, пишет издание.

Дополнительное беспокойство у участников рынка вызывают конфронтация Белого дома с Федеральной резервной системой и угрозы новой торговой войны с Европой. По оценке NYT, за последний месяц такая риторика и действия способствовали ослаблению доллара, сдержали рост фондовых индексов, повысили стоимость государственных заимствований и привели к росту цен на драгоценные металлы, включая золото.

В мае 2025 года рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг США. Тогда агентство Bloomberg предупреждало, что это решение может усилить тревожные настроения на Уолл-стрит в отношении рынка американских государственных облигаций.

Эксперты отмечают, что речь идет не столько о полном отказе от вложений в США, сколько о пересмотре рисков. Стратегия все чаще предполагает хеджирование уже имеющихся американских активов – то есть использование инструментов, позволяющих снизить потенциальные потери при неблагоприятных изменениях цен, курсов валют или процентных ставок, – а также диверсификацию инвестиций в другие рынки и инструменты.

«Наши европейские коллеги были, честно говоря, поражены открытостью американских инвесторов к диверсификации вдали от США», – заявила экономист компании New York Life Investments Лорен Гудвин.

По мнению президента Sprott Inc Райана МакИнтайра, мир смотрит на США как «на маяк демократии и верховенства закона», однако ситуация явно начинает меняться. «Дело не в поиске риска. Речь идет о диверсификации и переоценке рисков», – указал он.