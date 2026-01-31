USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран будет атаковать посольства США
Новость дня
Иран будет атаковать посольства США

Америка на распродаже: инвесторы отворачиваются от США

23:30 207

В 2026 году на глобальных финансовых рынках набирает популярность стратегия «продавай Америку» (Sell America), которой все чаще придерживаются инвесторы, ранее делавшие ставку на безусловное лидерство США, сообщает The New York Times (NYT).

Настроения в пользу стратегии «продавай Америку» начали формироваться в инвестиционной среде после шока, вызванного апрельскими тарифами: в 2025 году они спровоцировали падение акций и облигаций. В последние месяцы этот тренд усилился на фоне политики президента США Дональда Трампа, пишет издание.

Дополнительное беспокойство у участников рынка вызывают конфронтация Белого дома с Федеральной резервной системой и угрозы новой торговой войны с Европой. По оценке NYT, за последний месяц такая риторика и действия способствовали ослаблению доллара, сдержали рост фондовых индексов, повысили стоимость государственных заимствований и привели к росту цен на драгоценные металлы, включая золото.

В мае 2025 года рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг США. Тогда агентство Bloomberg предупреждало, что это решение может усилить тревожные настроения на Уолл-стрит в отношении рынка американских государственных облигаций.

Эксперты отмечают, что речь идет не столько о полном отказе от вложений в США, сколько о пересмотре рисков. Стратегия все чаще предполагает хеджирование уже имеющихся американских активов – то есть использование инструментов, позволяющих снизить потенциальные потери при неблагоприятных изменениях цен, курсов валют или процентных ставок, – а также диверсификацию инвестиций в другие рынки и инструменты.

«Наши европейские коллеги были, честно говоря, поражены открытостью американских инвесторов к диверсификации вдали от США», – заявила экономист компании New York Life Investments Лорен Гудвин.

По мнению президента Sprott Inc Райана МакИнтайра, мир смотрит на США как «на маяк демократии и верховенства закона», однако ситуация явно начинает меняться. «Дело не в поиске риска. Речь идет о диверсификации и переоценке рисков», – указал он.

Катар набросился на Израиль с обвинениями
Катар набросился на Израиль с обвинениями
22:52 1098
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
21:49 2337
Иранцы пошли на попятную?
Иранцы пошли на попятную? обновлено 23:09
23:09 13894
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки наш спецреп; все еще актуально
14:04 2905
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин…
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин… обновлено 22:45
22:45 2490
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
20:27 1337
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам обновлено 23:21
23:21 2230
Загадочные заявления Трампа
Загадочные заявления Трампа обновлено 22:22
22:22 16085
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий; все еще актуально
13:40 3756
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
19:22 3057
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге ВИДЕО
19:14 2043

ЭТО ВАЖНО

Катар набросился на Израиль с обвинениями
Катар набросился на Израиль с обвинениями
22:52 1098
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
21:49 2337
Иранцы пошли на попятную?
Иранцы пошли на попятную? обновлено 23:09
23:09 13894
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки наш спецреп; все еще актуально
14:04 2905
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин…
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин… обновлено 22:45
22:45 2490
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
20:27 1337
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам обновлено 23:21
23:21 2230
Загадочные заявления Трампа
Загадочные заявления Трампа обновлено 22:22
22:22 16085
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий; все еще актуально
13:40 3756
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
Кремль ищет триллионы для продолжения войны
19:22 3057
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге
Кто остановит «Сабах»? Седьмая подряд победа в Премьер-лиге ВИДЕО
19:14 2043
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться