Союзники США бегут от Трампа в Китай

В частности, посетивший Китай премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал понять, что в центре его повестки находятся деловые договоренности. При этом глава британского правительства старается обходить острые темы, включая арест гонконгского активиста и гражданина Великобритании Джимми Лая.

Союзники и партнеры США на фоне спорной политики Вашингтона все активнее выстраивают диалог с Пекином, наращивая контакты с Китаем как со второй по величине экономикой мира, отмечает газета The New York Times.

В Пекине также побывал премьер-министр Канады Марк Карни, став первым канадским лидером, посетившим Китай почти за десять лет. Он объявил о «новом стратегическом партнерстве» с Пекином и согласился на снижение тарифов на отдельные модели китайских электромобилей. Оттава, по его словам, готова «разорвать связи с Соединенными Штатами ради своего экономического выживания».

На этом фоне, как отмечается в материале, оправдалась «рискованная ставка» Пекина, сделанная на использование контроля над стратегическими ресурсами. Речь идет об ограничении экспорта ключевых редкоземельных элементов не только в США, но и на мировой рынок в целом.

Китай в 2025 году ввел ограничения на экспорт редкоземельных элементов – самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия и иттрия – на фоне торговой войны с Соединенными Штатами. Меры включали приостановку поставок и ужесточение экспортного контроля. Китай контролирует около 70% мировой добычи и до 90% переработки редкоземельных элементов, что уже привело к перебоям в поставках для ряда глобальных отраслей.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Канаде и Великобритании не следует вести дела с Китаем, поскольку, по его мнению, это представляет опасность. «Китай успешно и полностью захватывает некогда великую страну Канаду. Так грустно видеть, как это происходит. Я лишь надеюсь, что они оставят хоккей на льду в покое!» – отмечал американский лидер.

В январе журнал Foreign Policy писал, что США потерпели «тихое поражение» в Азии. Пока администрация Дональда Трампа хранила молчание, Китай «обрушивал свою ярость» на Тайвань и Японию, говорится в материале.

Издание отмечает, что американский лидер смягчил позицию США по экспортным ограничениям в отношении китайских полупроводников, не стал вводить санкции «за масштабные кибервторжения» в страну, а также «бросил на произвол судьбы союзников» в регионе. Взамен, считают журналисты, республиканец может получить «в лучшем случае пышный прием и скромную торговую сделку».