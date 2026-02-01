Добровольно и с песней

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе телефонного разговора с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, что официальный Тегеран не согласится на переговоры под угрозами или применением силы.

«Любая агрессия или нападение на территорию Исламской Республики Иран встретит решительный и твердый ответ», – подчеркнул он, сообщает пресс-служба иранского президента.

Пезешкиан добавил, что Тегеран «никогда не стремился к войне и не ищет ее, уверенно полагая, что конфликт не принесет пользы ни Ирану, ни Соединенным Штатам, ни региону».

Пресс-служба египетского президента сообщила, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана и вопросы региональной безопасности.

Ас-Сиси, в свою очередь, заявил, что Каир «прилагает усилия для возвращения Ирана и США за стол переговоров», поскольку «убежден в необходимости дипломатического решения».

Египетский лидер в беседе с Пезешкианом также подчеркнул, что, по его убеждению, мирное решение вопроса с иранским ядерным досье «укрепит стабильность в регионе и на международной арене».