Стрельба на параде в США: шесть пострадавших, среди них ребенок

Пятеро взрослых и один ребенок получили ранения в результате стрельбы во время парада в американском штате Луизиана в субботу, сообщает местный телеканал WBRZ 2.

По данным телеканала, инцидент произошел во время парада у дворца правосудия в округе Ист-Фелисиана.

«В субботу в результате стрельбы перед зданием суда в округе Ист-Фелисиана пострадали шесть человек. Один ребенок и еще один человек находятся в критическом состоянии», – сообщает WBRZ 2 со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что полиция задержала подозреваемого в стрельбе и ведет поиск автомобиля, причастного к инциденту.