Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане

План России по формированию новой «пятой колонны» на Южном Кавказе получил документальное подтверждение. В публичное пространство просочился конфиденциальный аналитический доклад, фиксирующий намерение Москвы выстроить системную работу по конструированию лояльных Кремлю социальных и политических групп среди русскоязычного населения Азербайджана, Армении и Грузии. Речь идет о внутреннем документе, подготовленном для нового подразделения администрации президента Российской Федерации, отвечающего за инструменты «мягкой силы» и гуманитарно-политическое влияние за рубежом. В тексте детально изложены приоритеты государственной политики в отношении так называемых «соотечественников» - российской диаспоры, рассматриваемой не как культурное сообщество, а как потенциальный ресурс внешнеполитического воздействия и канал политической мобилизации. Впервые доклад был опубликован 24 января Майклом Вайссом, редактором издания TheInsider, охарактеризовавшим его как современную адаптацию методических установок КГБ по управлению зарубежными диаспорами образца 1968 года. После публикации документ был подхвачен рядом других средств массовой информации, в том числе армянскими.

Автором доклада выступает Евгений Кожокин - профессор МГИМО, ранее работавший в Службе внешней разведки России. С 2002 года он входит в состав правительственной комиссии Министерства иностранных дел России по делам соотечественников за рубежом и специализируется на социологическом и поведенческом анализе диаспорных сообществ. Таким образом, текст носит не публицистический, а прикладной, управленческий характер и отражает институциональную логику государственной политики. Пятнадцатистраничный документ датирован декабрем 2025 года и появился на фоне дискуссий в Кремле о необходимости модернизации стратегии гуманитарного присутствия, особенно на армянском направлении. В нем Россия прямо декларирует задачу повышения лояльности зарубежных русских общин и превращения их в устойчивый инструмент политического влияния. Автор доклада разделяет диаспору на три сегмента. Первая группа - носители выраженной русской идентичности, уже вовлеченные в защиту интересов Российской Федерации и потенциально готовые к организационной мобилизации. Вторая - дистанцированные от текущего политического курса люди, число которых возросло после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В официальной терминологии они обозначены «симпатизирующими иностранным агентам», а потому рассматриваются как идеологически ненадежные.

Третья, наиболее многочисленная категория характеризуется как политически инертная - эти люди поддерживают культурные и социальные связи с Россией, но избегают открытого участия в политике. Именно этот сегмент определяется в докладе как главный объект для постепенной «мягкой» интеграции. Хотя доклад содержит глобальный обзор, отдельное внимание уделено Южному Кавказу как зоне конкуренции внешних акторов и чувствительному периметру безопасности РФ. Азербайджан наряду с рядом государств Центральной Азии описывается как самая сложная операционная среда. Подчеркивается высокий уровень институционального контроля со стороны государства. По оценке автора, русскоязычные граждане в Азербайджане и республиках Центральной Азии находятся под более пристальным вниманием служб безопасности и правоохранительных органов, что существенно ограничивает возможности для неформального политического влияния и создания сетей лояльности. Армения же, напротив, характеризуется как более благоприятное поле для работы благодаря сохранению элементов демократических процедур и меньшей плотности государственного контроля. Однако в докладе отмечается, что исторически сложившиеся российские общины по численности невелики, а новые мигранты предпочитают социальную изоляцию, что снижает потенциал их коллективной мобилизации.

Грузия рассматривается как главный центр притяжения поствоенной эмиграции из России: по приведенным данным, там обосновались 15,5 процента выехавших граждан, что делает страну приоритетной для долгосрочной гуманитарной и организационной работы. В качестве одного из ключевых каналов коммуникации с диаспорой обозначена Русская православная церковь. При этом автор доклада предостерегает от прямой политизации церковных структур, настаивая на внешне аполитичном формате присутствия. Логика очевидна: религиозные и культурные институты должны функционировать как инфраструктура доверия, а не площадка открытой агитации. Особая роль отведена воскресным школам, которые рассматриваются как эффективный механизм ранней социализации и формирования идентичности. В документе прямо говорится о недопустимости прямолинейной пропаганды, поскольку она может вызвать отторжение и разрушить эффект «мягкой силы». Среди практических рекомендаций упоминается активизация деятельности Российских центров науки и культуры - так называемых «Русских домов». Им предлагается сместить фокус с пожилой аудитории на семейные и молодежные программы, формируя тем самым долгосрочную лояльность через культурные и образовательные проекты.