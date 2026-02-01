USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Дроны не пройдут: российским военным закрыли доступ к Starlink

00:55 415

Компания SpaceX по запросу Минобороны Украины приступила к реализации первых мер, препятствующих использованию российскими военными терминалов Starlink для атак беспилотниками по территории страны, сообщил советник главы украинского оборонного ведомства Сергей Бескрестнов.

«Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые SpaceХ принял по просьбе Министерства обороны Украины», – говорится в сообщении Бескрестнова, опубликованном в Telegram.

Советник министра отметил, что не может публично раскрывать все меры, которые уже реализованы, находятся в работе или запланированы. При этом он подчеркнул, что все предпринимаемые шаги преследуют одну цель – защиту украинских военных, гражданского населения и объектов инфраструктуры от угрозы ударов российских беспилотников.

Он также указал, что принимаемые сейчас решения носят временный, «экстренный» характер. В дальнейшем, по его словам, они будут заменены более масштабным и системным подходом, разработка которого потребует дополнительного времени.

Советник подчеркнул, что будет найден механизм сбора данных в вооруженных силах таким образом, чтобы военные могли доверить эту информацию без опасений.

В заключение он сообщил, что компания SpaceX вовлечена в процесс и оказывает содействие специалистам Министерства обороны Украины.

Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 21610
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 981
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана все еще актуально
31 января 2026, 21:28 3538
Добровольно и с песней
Добровольно и с песней
00:24 776
Катар набросился на Израиль с обвинениями
Катар набросился на Израиль с обвинениями
31 января 2026, 22:52 2283
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
31 января 2026, 21:49 3328
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки наш спецреп; все еще актуально
31 января 2026, 14:04 3171
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин…
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин… обновлено 22:45
31 января 2026, 22:45 3883
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
31 января 2026, 20:27 1542
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам обновлено 23:21
31 января 2026, 23:21 2632
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий; все еще актуально
31 января 2026, 13:40 3895

ЭТО ВАЖНО

Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 21610
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 981
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана все еще актуально
31 января 2026, 21:28 3538
Добровольно и с песней
Добровольно и с песней
00:24 776
Катар набросился на Израиль с обвинениями
Катар набросился на Израиль с обвинениями
31 января 2026, 22:52 2283
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
31 января 2026, 21:49 3328
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки наш спецреп; все еще актуально
31 января 2026, 14:04 3171
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин…
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин… обновлено 22:45
31 января 2026, 22:45 3883
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
31 января 2026, 20:27 1542
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам обновлено 23:21
31 января 2026, 23:21 2632
Россия не истощится. За плечами Китай
Россия не истощится. За плечами Китай наш комментарий; все еще актуально
31 января 2026, 13:40 3895
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться