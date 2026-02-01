Дроны не пройдут: российским военным закрыли доступ к Starlink

Компания SpaceX по запросу Минобороны Украины приступила к реализации первых мер, препятствующих использованию российскими военными терминалов Starlink для атак беспилотниками по территории страны, сообщил советник главы украинского оборонного ведомства Сергей Бескрестнов.

«Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые SpaceХ принял по просьбе Министерства обороны Украины», – говорится в сообщении Бескрестнова, опубликованном в Telegram.

Советник министра отметил, что не может публично раскрывать все меры, которые уже реализованы, находятся в работе или запланированы. При этом он подчеркнул, что все предпринимаемые шаги преследуют одну цель – защиту украинских военных, гражданского населения и объектов инфраструктуры от угрозы ударов российских беспилотников.

Он также указал, что принимаемые сейчас решения носят временный, «экстренный» характер. В дальнейшем, по его словам, они будут заменены более масштабным и системным подходом, разработка которого потребует дополнительного времени.

Советник подчеркнул, что будет найден механизм сбора данных в вооруженных силах таким образом, чтобы военные могли доверить эту информацию без опасений.

В заключение он сообщил, что компания SpaceX вовлечена в процесс и оказывает содействие специалистам Министерства обороны Украины.