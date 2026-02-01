Эрдоган на шаг впереди: посредничество между Ираном и США

Анкара предпринимает шаги по организации непрямого канала связи между Ираном и США с целью недопущения новой войны на Ближнем Востоке и запуска нового раунда переговоров, сообщает саудовская газета Asharg Al-Awsat со ссылкой на турецкие источники.

Отмечается, что Турция рассматривает посредничество как приоритетное направление, включая возможность проведения переговоров на своей территории, и планирует в ближайшее время усилить внимание на дипломатических мерах на фоне риска военной эскалации в регионе.

По оценке источников, усилия президента Реджепа Тайипа Эрдогана направлены на сближение Тегерана и Вашингтона, а посредничество Анкары считается «наилучшим вариантом» в регионе, где ни одна сторона не заинтересована в новой войне.

При этом инициатива Турции развивается параллельно с рядом других дипломатических форматов, включая контакты между Саудовской Аравией и США, взаимодействие Ирана и России, а также посреднические шаги Египта в координации с Саудовской Аравией, Турцией и другими региональными странами.