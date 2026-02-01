США переписывают правила игры в Венесуэле?

Власти Венесуэлы в Каракасе провели встречу со специальным представителем США Лаурой Догу и обсудили с ней план дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.
«В Каракасе мы приняли специального представителя США Лауру Догу в рамках рабочей повестки между правительством Боливарианской Республики Венесуэла и Соединенными Штатами Америки», – написал Хиль в Telegram-канале.
Он отметил, что в ходе нынешних контактов стороны занимаются «формированием дорожной карты взаимодействия по вопросам, представляющим двусторонний интерес», а также «обсуждением и урегулированием существующих разногласий путем дипломатического диалога, на основе взаимного уважения и международного права».