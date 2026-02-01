USD 1.7000
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

США переписывают правила игры в Венесуэле?

01:49 378

Власти Венесуэлы в Каракасе провели встречу со специальным представителем США Лаурой Догу и обсудили с ней план дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

Спецпредставитель США Лаура Догу

«В Каракасе мы приняли специального представителя США Лауру Догу в рамках рабочей повестки между правительством Боливарианской Республики Венесуэла и Соединенными Штатами Америки», – написал Хиль в Telegram-канале.

Он отметил, что в ходе нынешних контактов стороны занимаются «формированием дорожной карты взаимодействия по вопросам, представляющим двусторонний интерес», а также «обсуждением и урегулированием существующих разногласий путем дипломатического диалога, на основе взаимного уважения и международного права».

Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 618
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 22935
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 1658
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана все еще актуально
31 января 2026, 21:28 4057
Добровольно и с песней
Добровольно и с песней
00:24 1302
Катар набросился на Израиль с обвинениями
Катар набросился на Израиль с обвинениями
31 января 2026, 22:52 2733
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
31 января 2026, 21:49 3776
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки наш спецреп; все еще актуально
31 января 2026, 14:04 3276
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин…
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин… обновлено 22:45
31 января 2026, 22:45 4645
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
31 января 2026, 20:27 1649
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам обновлено 23:21
31 января 2026, 23:21 2791

