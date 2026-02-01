Соперники «Карабаха». «Ливерпуль» разгромил и «Ньюкасл»

В 24-м туре английской Премьер-лиги встречались прошлый и будущий соперники « Карабах а» в Лиге чемпионов: на «Энфилде» «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл».

«Ливерпуль» после разгромной победы над «Карабахом» со счетом 6:0 крупно обыграл и «Ньюкасл» - 4:1.

На 36-й минуте Энтони Гордон вывел гостей вперед. Но еще в первом тайме Юго Экитике восстановил равновесие и вывел «Ливерпуль» вперед, отличившись на 41-й и 43-й минутах.

На 67-й минуте Флориан Вирц сделал счет 3:1, а на 3-й добавленной минуте не игравший с «Карабахом» из-за смерти отца Ибрахима Конате довел преимущество мерсисайдцев до крупного - 4:1.

«Ливерпуль» с 39 очками поднялся на 5-е место в чемпионате Англии. «Ньюкасл» же имеет 33 очка и опустился на 10-ю позицию.

Напомним, «Карабах» сыграет с «Ньюкаслом» в стыковых матчах Лиги чемпионов. 18 февраля команды встретятся в Баку, а 24 февраля - в Ньюкасле.