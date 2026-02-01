USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Соперники «Карабаха». «Ливерпуль» разгромил и «Ньюкасл»

02:11 421

В 24-м туре английской Премьер-лиги встречались прошлый и будущий соперники «Карабаха» в Лиге чемпионов: на «Энфилде» «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл».

«Ливерпуль» после разгромной победы над «Карабахом» со счетом 6:0 крупно обыграл и «Ньюкасл» - 4:1.

На 36-й минуте Энтони Гордон вывел гостей вперед. Но еще в первом тайме Юго Экитике восстановил равновесие и вывел «Ливерпуль» вперед, отличившись на 41-й и 43-й минутах.

На 67-й минуте Флориан Вирц сделал счет 3:1, а на 3-й добавленной минуте не игравший с «Карабахом» из-за смерти отца Ибрахима Конате довел преимущество мерсисайдцев до крупного - 4:1.

«Ливерпуль» с 39 очками поднялся на 5-е место в чемпионате Англии. «Ньюкасл» же имеет 33 очка и опустился на 10-ю позицию.

Напомним, «Карабах» сыграет с «Ньюкаслом» в стыковых матчах Лиги чемпионов. 18 февраля команды встретятся в Баку, а 24 февраля - в Ньюкасле.

Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 621
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 22938
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 1658
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана все еще актуально
31 января 2026, 21:28 4057
Добровольно и с песней
Добровольно и с песней
00:24 1303
Катар набросился на Израиль с обвинениями
Катар набросился на Израиль с обвинениями
31 января 2026, 22:52 2734
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
31 января 2026, 21:49 3776
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки
Апшеронские озера превратились в канализационные стоки наш спецреп; все еще актуально
31 января 2026, 14:04 3276
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин…
Файлы Эпштейна: упоминаются Путин, Зеленский, Пригожин… обновлено 22:45
31 января 2026, 22:45 4646
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
Индия меняет российскую нефть на венесуэльскую
31 января 2026, 20:27 1649
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам
Зеленский ждет конкретики от США и готовится к переговорам обновлено 23:21
31 января 2026, 23:21 2791

