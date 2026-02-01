USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Шиитские лидеры размахивают флагами

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:41 343

Багдад (Ирак). Шиитские лидеры размахивают иракскими национальными флагами во время протеста против заявления президента Дональда Трампа о том, что США больше не будут поддерживать страну, если ее бывший премьер-министр Нури аль-Малики вернется к власти

Миннеаполис (США). На окне автобуса плакаты, посвященные убитым федеральными иммиграционными агентами Рене Николь Гуд и Алексу Претти

Барселона (Испания). Испанцы с огромным портретом Хинд Раджаб, пятилетней палестинской девочки, погибшей во время войны в Газе

Дейр-эль-Балах (Газа). Мальчики собирают цветы на поле возле разрушенных зданий в лагере для палестинских беженцев

Лагос (Нигерия). Власти сносят постройки рыбацкого поселения, часто называемого «Венецией Нигерии», в результате чего тысячи семей, проживавших там поколениями, вынуждены покинуть свои дома

Ксар-эль-Кебир (Марокко). В кузове грузовика по затопленной главной улице города после недавних сильных дождей

Камчатка (Россия). Последствия снежного циклона

Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 230
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 344
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 3249
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 18525
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 960
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 23523
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 1914
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана все еще актуально
31 января 2026, 21:28 4276
Добровольно и с песней
Добровольно и с песней
00:24 1510
Катар набросился на Израиль с обвинениями
Катар набросился на Израиль с обвинениями
31 января 2026, 22:52 2942
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
31 января 2026, 21:49 3976

ЭТО ВАЖНО

Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 230
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 344
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 3249
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 18525
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 960
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 23523
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 1914
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана все еще актуально
31 января 2026, 21:28 4276
Добровольно и с песней
Добровольно и с песней
00:24 1510
Катар набросился на Израиль с обвинениями
Катар набросился на Израиль с обвинениями
31 января 2026, 22:52 2942
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
31 января 2026, 21:49 3976
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться