Шиитские лидеры размахивают флагами

Багдад (Ирак). Шиитские лидеры размахивают иракскими национальными флагами во время протеста против заявления президента Дональда Трампа о том, что США больше не будут поддерживать страну, если ее бывший премьер-министр Нури аль-Малики вернется к власти
Миннеаполис (США). На окне автобуса плакаты, посвященные убитым федеральными иммиграционными агентами Рене Николь Гуд и Алексу Претти
Барселона (Испания). Испанцы с огромным портретом Хинд Раджаб, пятилетней палестинской девочки, погибшей во время войны в Газе
Дейр-эль-Балах (Газа). Мальчики собирают цветы на поле возле разрушенных зданий в лагере для палестинских беженцев
Лагос (Нигерия). Власти сносят постройки рыбацкого поселения, часто называемого «Венецией Нигерии», в результате чего тысячи семей, проживавших там поколениями, вынуждены покинуть свои дома
Ксар-эль-Кебир (Марокко). В кузове грузовика по затопленной главной улице города после недавних сильных дождей
Камчатка (Россия). Последствия снежного циклона