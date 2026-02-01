USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Курдский ополченец на посту

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:46 231

Миннеаполис (США). Сотни тысяч человек вышли на улицы городов США на акции протеста против действий иммиграционной службы с лозунгом "Никакой работы, никакой школы, никакого шопинга"

Газа (Палестина). В результате израильских ударов 31 января погибли 30 палестинцев, в том числе дети. Фото: Палестинец Махмуд аль-Акбаш оплакипает тела двух своих дочерей

Киев (Украина). Люди, оставшиеся без электричества после российских авиаударов, стоят в очереди за бесплатной горячей едой

Камышлы (Сирия). Курдский ополченец на посту во время ночного дозора

Калькутта (Индия). Живые маски - традиционная племенная роспись лиц художниками-бахурупи

Отвейс (Австралия). Одинокий кенгуру среди обгоревших деревьев. Пожар уничтожил тысячи гектаров кустарника в штате Виктория

Бернбойрен (Германия). Рассвет

Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 232
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 345
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 3250
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 18525
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 960
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 23523
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 1914
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана все еще актуально
31 января 2026, 21:28 4276
Добровольно и с песней
Добровольно и с песней
00:24 1510
Катар набросился на Израиль с обвинениями
Катар набросился на Израиль с обвинениями
31 января 2026, 22:52 2942
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
31 января 2026, 21:49 3976

ЭТО ВАЖНО

Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 232
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 345
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 3250
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 18525
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 960
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 23523
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 1914
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана все еще актуально
31 января 2026, 21:28 4276
Добровольно и с песней
Добровольно и с песней
00:24 1510
Катар набросился на Израиль с обвинениями
Катар набросился на Израиль с обвинениями
31 января 2026, 22:52 2942
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать
Переговоры в тупике: Россия отказывается уступать ISW
31 января 2026, 21:49 3976
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться