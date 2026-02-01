Миннеаполис (США). Сотни тысяч человек вышли на улицы городов США на акции протеста против действий иммиграционной службы с лозунгом "Никакой работы, никакой школы, никакого шопинга"
Газа (Палестина). В результате израильских ударов 31 января погибли 30 палестинцев, в том числе дети. Фото: Палестинец Махмуд аль-Акбаш оплакипает тела двух своих дочерей
Киев (Украина). Люди, оставшиеся без электричества после российских авиаударов, стоят в очереди за бесплатной горячей едой
Камышлы (Сирия). Курдский ополченец на посту во время ночного дозора
Калькутта (Индия). Живые маски - традиционная племенная роспись лиц художниками-бахурупи
Отвейс (Австралия). Одинокий кенгуру среди обгоревших деревьев. Пожар уничтожил тысячи гектаров кустарника в штате Виктория
Бернбойрен (Германия). Рассвет