USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

UFC 325: Рафаэль Физиев против Маурисио Раффи в Сиднее

Эльмир Алиев, отдел спорта
04:57 336

В Сиднее проходит турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC 325. В одном из пяти основных боев вечера азербайджанец Рафаэль Физиев будет драться с бразильцем Маурисио Раффи.

Поединки основного карда начнутся в 6 утра по бакинскому времени.

Свой последний бой 32-летний Рафаэль Физиев по прозвищу «Атаман» провел в Баку 21 июня, победив чилийца Игнасио Баамондеса. 11 октября наш спортсмен, занимающий 9-е место в рейтинге UFC в легком весе, должен был сойтись в Рио-де-Жанейро с Чарльзом Оливейрой. Но из-за травмы Рафаэля бой отменили.

На счету Физиева 13 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах. В UFC он одержал 8 побед при четырех поражениях. 

Маурисио Раффи - 14-й номер рейтинга. У него 12 побед (3 в UFC) и 2 поражения (1 в UFC). В сентябре бразилец в своем последнем бою потерпел поражение.

UFC 325: Рафаэль Физиев против Маурисио Раффи в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев против Маурисио Раффи в Сиднее
04:57 337
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 611
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 796
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 3856
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 18701
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 1148
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 24001
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 2085
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана все еще актуально
31 января 2026, 21:28 4466
Добровольно и с песней
Добровольно и с песней
00:24 1661
Катар набросился на Израиль с обвинениями
Катар набросился на Израиль с обвинениями
31 января 2026, 22:52 3106

ЭТО ВАЖНО

UFC 325: Рафаэль Физиев против Маурисио Раффи в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев против Маурисио Раффи в Сиднее
04:57 337
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 611
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 796
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 3856
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 18701
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 1148
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 24001
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 2085
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана
Алиев президенту Ирана об обеспокоенности Азербайджана все еще актуально
31 января 2026, 21:28 4466
Добровольно и с песней
Добровольно и с песней
00:24 1661
Катар набросился на Израиль с обвинениями
Катар набросился на Израиль с обвинениями
31 января 2026, 22:52 3106
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться