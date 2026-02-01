UFC 325: Рафаэль Физиев против Маурисио Раффи в Сиднее

В Сиднее проходит турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC 325. В одном из пяти основных боев вечера азербайджанец Рафаэль Физиев будет драться с бразильцем Маурисио Раффи.

Поединки основного карда начнутся в 6 утра по бакинскому времени.

Свой последний бой 32-летний Рафаэль Физиев по прозвищу «Атаман» провел в Баку 21 июня, победив чилийца Игнасио Баамондеса. 11 октября наш спортсмен, занимающий 9-е место в рейтинге UFC в легком весе, должен был сойтись в Рио-де-Жанейро с Чарльзом Оливейрой. Но из-за травмы Рафаэля бой отменили.

На счету Физиева 13 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах. В UFC он одержал 8 побед при четырех поражениях.

Маурисио Раффи - 14-й номер рейтинга. У него 12 побед (3 в UFC) и 2 поражения (1 в UFC). В сентябре бразилец в своем последнем бою потерпел поражение.