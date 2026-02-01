Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном

USD 1.7000
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Тегеран ведет «серьезные» переговоры с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп, выразив надежду, что Иран согласится на выработку приемлемого для США соглашения.

«Можно заставить их договориться о сделке, которая будет удовлетворительной: без ядерного оружия. Они должны сделать это. Однако я не знаю, сделают ли они это, хотя они разговаривают с нами, серьезно разговаривают», — сказал Дональд Трамп журналистам.

Накануне секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани заявил, что Тегеран продвинулся в организации переговоров с Вашингтоном, «вопреки ажиотажу, создаваемому искусственно раздуваемой медийной войной». До этого глава МИД ИРИ Аббас Аракчи говорил, что Тегеран не будет вступать в прямые мирные переговоры с США, если Трамп не перестанет угрожать. Он утверждал, что его страна готова как к миру, так и к войне.

Трамп неоднократно заявлял о том, что в сторону Ирана движется «огромная армада» США во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Он также грозил исламской республике худшей атакой, чем операция «Полуночный молот» в июне 2025-го, если государство откажется от ядерной сделки.

