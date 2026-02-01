«Пришло время платить: арестовать Обаму сейчас»

Американский лидер обвинил предшественника в фабрикации обвинений в сотрудничестве с Россией против него. «Это была попытка переворота со стороны Барака Обамы и его приспешников. Пришло время людям заплатить за это: арестовать Обаму сейчас», — написал Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп призвал арестовать экс-главу Белого дома Барака Обаму. Такой пост опубликован на его странице в Truth Social.

Глава Белого дома сообщил, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала «сотни сенсационных документов по Русскому делу». По утверждению Трампа, они доказывают, что Обама «лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные» против него.

В 2025 году Нацразведка США опубликовала доклад о фальсификации разведданных администрацией Обамы. В документе утверждалось, что обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в 2016 году были сфабрикованы.

Позднее Габбард сказала, что у Москвы не было ни намерения, ни возможности вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Тогда же она обвинила Обаму и его администрацию в «подавлении воли американского народа», подрыве демократии и осуществлении «многолетнего переворота против президента Трампа, который был законно избран американским народом».

Сам Трамп отвергал подозрения в каких-либо контактах с российскими официальными лицами.