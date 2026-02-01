USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

«Пришло время платить: арестовать Обаму сейчас»

призыв Трампа
09:19 1345

Президент США Дональд Трамп призвал арестовать экс-главу Белого дома Барака Обаму. Такой пост опубликован на его странице в Truth Social.

Американский лидер обвинил предшественника в фабрикации обвинений в сотрудничестве с Россией против него. «Это была попытка переворота со стороны Барака Обамы и его приспешников. Пришло время людям заплатить за это: арестовать Обаму сейчас», — написал Дональд Трамп.

Глава Белого дома сообщил, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала «сотни сенсационных документов по Русскому делу». По утверждению Трампа, они доказывают, что Обама «лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные» против него.

В 2025 году Нацразведка США опубликовала доклад о фальсификации разведданных администрацией Обамы. В документе утверждалось, что обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в 2016 году были сфабрикованы.

Позднее Габбард сказала, что у Москвы не было ни намерения, ни возможности вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Тогда же она обвинила Обаму и его администрацию в «подавлении воли американского народа», подрыве демократии и осуществлении «многолетнего переворота против президента Трампа, который был законно избран американским народом».

Сам Трамп отвергал подозрения в каких-либо контактах с российскими официальными лицами.

Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 380
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 770
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном новость дополнена
09:06 1448
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 3992
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 2502
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 2895
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 7659
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 19664
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 2301
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 26700
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3110

ЭТО ВАЖНО

Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 380
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 770
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном новость дополнена
09:06 1448
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 3992
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 2502
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 2895
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 7659
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 19664
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 2301
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 26700
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться