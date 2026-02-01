«Босс и уважаемый человек»: Трамп о товарище Си

Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина «боссом» в Китае. Об этом он заявил во время пресс-конференции с журналистами.

Корреспондент спросил Трампа о чистке Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Президент США ответил, что в Китае только один начальник — Си Цзиньпин. «Я думаю, что президент Си — босс. Я очень внимательно слежу за этим. Его очень уважают в Китае», — сказал он.

В конце января в Китае отправили в отставку генерала Чжан Юся, одного из самых влиятельных военных руководителей КНР и давнего соратника Си Цзиньпина. По данным Минобороны КНР, генерал находится под следствием за «нарушения закона и политической дисциплины». Под расследование также попал Лю Чжэньли — член Центральной военной комиссии и начальник объединенного штаба.