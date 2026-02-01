USD 1.7000
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

«Босс и уважаемый человек»: Трамп о товарище Си

09:38 495

Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина «боссом» в Китае. Об этом он заявил во время пресс-конференции с журналистами.

Корреспондент спросил Трампа о чистке Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Президент США ответил, что в Китае только один начальник — Си Цзиньпин. «Я думаю, что президент Си — босс. Я очень внимательно слежу за этим. Его очень уважают в Китае», — сказал он.

В конце января в Китае отправили в отставку генерала Чжан Юся, одного из самых влиятельных военных руководителей КНР и давнего соратника Си Цзиньпина. По данным Минобороны КНР, генерал находится под следствием за «нарушения закона и политической дисциплины». Под расследование также попал Лю Чжэньли — член Центральной военной комиссии и начальник объединенного штаба.

Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 381
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 770
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном новость дополнена
09:06 1450
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 3994
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 2502
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 2896
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 7659
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 19664
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 2302
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 26701
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3111

