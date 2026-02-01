USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям

09:57 773

Украинская армия продвинулась на севере Харьковской области и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. В то же время россияне добились успеха на Покровском и Гуляйпольском направлениях, говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, геолокационные видеозаписи от 30 января свидетельствуют о том, что украинские Силы обороны недавно смогли продвинуться в северной части населенного пункта Нестерное - к северо-востоку от Харькова.

Также они привели данные 16-го армейского корпуса Украины, который 31 января сообщал, что российские войска проводят более частые атаки, используя неблагоприятные погодные условия, чтобы помешать операциям украинских беспилотников, это приводит к значительному истощению украинских военных.

Кроме того, украинская бригада, действующая на харьковском направлении, сообщила, что украинские войска расширяют «зону поражения» на Белгородскую область с помощью ударов волоконно-оптических беспилотников в ответ на удары российской термобарической артиллерии ТОС-1А из района Шебекино.

В ISW сообщили, что украинские и российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Кроме того, на геолокационных кадрах от 31 января видны российские военнослужащие, действующие вблизи Донецкой железной дороги на юго-востоке Константиновки, что, по оценкам ISW, было миссией по проникновению, которая при этом не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

Также, по данным ISW, российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 30 и 31 января, россияне захватили село Балаган к востоку от Покровска и продвинулись в центре Мирнограда.

Кроме того, аналитики ISW подтвердили недавнее продвижение российских войск на Гуляйпольском направлении.

Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 382
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 774
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном новость дополнена
09:06 1451
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 3996
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 2503
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 2896
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 7660
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 19664
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 2302
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 26702
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3112

ЭТО ВАЖНО

Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 382
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 774
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном новость дополнена
09:06 1451
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 3996
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 2503
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 2896
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 7660
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 19664
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 2302
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 26702
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3112
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться