Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям

По данным аналитиков, геолокационные видеозаписи от 30 января свидетельствуют о том, что украинские Силы обороны недавно смогли продвинуться в северной части населенного пункта Нестерное - к северо-востоку от Харькова.

Украинская армия продвинулась на севере Харьковской области и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. В то же время россияне добились успеха на Покровском и Гуляйпольском направлениях, говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Также они привели данные 16-го армейского корпуса Украины, который 31 января сообщал, что российские войска проводят более частые атаки, используя неблагоприятные погодные условия, чтобы помешать операциям украинских беспилотников, это приводит к значительному истощению украинских военных.

Кроме того, украинская бригада, действующая на харьковском направлении, сообщила, что украинские войска расширяют «зону поражения» на Белгородскую область с помощью ударов волоконно-оптических беспилотников в ответ на удары российской термобарической артиллерии ТОС-1А из района Шебекино.

В ISW сообщили, что украинские и российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Кроме того, на геолокационных кадрах от 31 января видны российские военнослужащие, действующие вблизи Донецкой железной дороги на юго-востоке Константиновки, что, по оценкам ISW, было миссией по проникновению, которая при этом не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

Также, по данным ISW, российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 30 и 31 января, россияне захватили село Балаган к востоку от Покровска и продвинулись в центре Мирнограда.

Кроме того, аналитики ISW подтвердили недавнее продвижение российских войск на Гуляйпольском направлении.