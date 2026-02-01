USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Трамп ждет, когда Куба сломается

новость дополнена
10:11 382

Власти Кубы обратятся к США и захотят заключить сделку, поскольку у них нет ни денег, ни нефти, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту президентского борта.

«У Кубы очень плохая ситуация. У них нет денег. У них нет нефти. Они жили за счет венесуэльских денег и нефти, а теперь ничего этого не будет», — сказал президент США, которого цитирует Reuters.

Трамп также призвал кубинские власти к переговорам.

Президент США, кроме того, заявил, что Мексика прекратила поставлять нефть на Кубу после его разговора с президентом этой страны Клаудией Шейнбаум. «…Я сказал: «Послушайте, мы не хотим, чтобы вы поставляли туда (на Кубу) новую нефть». И она больше не поставляет», - сказал Трамп журналистам.

В то же время член Палаты представителей США Карлос А. Хименес предупредил желающих ехать на Кубу и находящихся там туристов: «Осторожно с путешествиями на Коммунистическую Кубу... Все туристы на острове должны уехать, пока не стало слишком поздно».

Заявления Трампа прозвучали на фоне его предупреждений ввести пошлины на любую страну, поставляющую нефть на Кубу. После операции американских войск в Каракасе и захвата Николаса Мадуро Трамп заявил, что Куба «оказалась в большой беде» и что режим на острове скоро «падет».

В конце января американский президент указом ввел в Соединенных Штатах режим чрезвычайного положения из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Документ также позволяет США вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в ответ объявил международную чрезвычайную ситуацию. «Народ Кубы при солидарной поддержке международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в отношениях с правительством Соединенных Штатов представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу», — написал он в Х.

Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 383
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 775
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном новость дополнена
09:06 1453
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 3998
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 2503
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 2896
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 7661
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 19664
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 2302
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 26702
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3112

ЭТО ВАЖНО

Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 383
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 775
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном новость дополнена
09:06 1453
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 3998
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 2503
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 2896
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 7661
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 19664
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 2302
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 26702
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3112
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться