Трамп ждет, когда Куба сломается

«У Кубы очень плохая ситуация. У них нет денег. У них нет нефти. Они жили за счет венесуэльских денег и нефти, а теперь ничего этого не будет», — сказал президент США, которого цитирует Reuters.

Власти Кубы обратятся к США и захотят заключить сделку, поскольку у них нет ни денег, ни нефти, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту президентского борта.

Трамп также призвал кубинские власти к переговорам.

Президент США, кроме того, заявил, что Мексика прекратила поставлять нефть на Кубу после его разговора с президентом этой страны Клаудией Шейнбаум. «…Я сказал: «Послушайте, мы не хотим, чтобы вы поставляли туда (на Кубу) новую нефть». И она больше не поставляет», - сказал Трамп журналистам.

В то же время член Палаты представителей США Карлос А. Хименес предупредил желающих ехать на Кубу и находящихся там туристов: «Осторожно с путешествиями на Коммунистическую Кубу... Все туристы на острове должны уехать, пока не стало слишком поздно».

Заявления Трампа прозвучали на фоне его предупреждений ввести пошлины на любую страну, поставляющую нефть на Кубу. После операции американских войск в Каракасе и захвата Николаса Мадуро Трамп заявил, что Куба «оказалась в большой беде» и что режим на острове скоро «падет».

В конце января американский президент указом ввел в Соединенных Штатах режим чрезвычайного положения из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Документ также позволяет США вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в ответ объявил международную чрезвычайную ситуацию. «Народ Кубы при солидарной поддержке международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в отношениях с правительством Соединенных Штатов представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу», — написал он в Х.