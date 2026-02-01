Трамп заключил с Индией сделку. Зовет и Китай

«Мы уже завершили эту сделку, концепцию сделки», - сказал он, выступая на борту самолета Air Force One по пути из Флориды в Вашингтон.

Слова Трампа прозвучали после того, как Вашингтон сообщил Нью-Дели, что вскоре можно будет возобновить закупки венесуэльской нефти, об этом сообщили Reuters три осведомленных источника. По данным агентства, это, помимо прочего, призвано помочь Индии заместить импорт нефти из России.

Трамп, кроме того, заявил, что Китай также может заключить сделку с США для покупки венесуэльской нефти: «Китай может прийти и заключить отличную сделку с нефтью. Знаете, мы их приветствуем…»

При этом президент США заявил, что Вашингтон еще не обсуждал с Каракасом то, как будет распределяться прибыль от продажи венесуэльской нефти. Однако он отметил, что у Штатов сейчас отличные отношения с руководством южноамериканской страны: «Они делают очень хорошую работу. Мы будем продавать много нефти. Мы возьмем часть, они возьмут много. Они будут зарабатывать больше, чем когда-либо. И это будет выгодно для нас. Я думаю, что Венесуэла действительно справится».

Продажа венесуэльской нефти возобновилась после военной операции США, в ходе которой в начале января был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро. После возобновления экспорта под американским надзором венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA стала наращивать добычу. США уже начали продажу венесуэльской нефти в рамках нового соглашения с Каракасом. Доходы от первых сделок на сумму около 500 млн долларов размещаются на банковских счетах, находящихся под контролем администрации США. Общий объем соглашения оценивается в 2 млрд долларов, при этом основной счет, отмечает Deutsche Welle, открыт в Катаре как на нейтральной площадке для расчетов.

29 января парламент Венесуэлы в соответствии с требованиями США принял закон об открытии нефтяного сектора для частных инвесторов.