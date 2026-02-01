USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Трамп заключил с Индией сделку. Зовет и Китай

10:26 326

Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо иранской, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы уже завершили эту сделку, концепцию сделки», - сказал он, выступая на борту самолета Air Force One по пути из Флориды в Вашингтон.

Слова Трампа прозвучали после того, как Вашингтон сообщил Нью-Дели, что вскоре можно будет возобновить закупки венесуэльской нефти, об этом сообщили Reuters три осведомленных источника. По данным агентства, это, помимо прочего, призвано помочь Индии заместить импорт нефти из России.

Трамп, кроме того, заявил, что Китай также может заключить сделку с США для покупки венесуэльской нефти: «Китай может прийти и заключить отличную сделку с нефтью. Знаете, мы их приветствуем…»

При этом президент США заявил, что Вашингтон еще не обсуждал с Каракасом то, как будет распределяться прибыль от продажи венесуэльской нефти. Однако он отметил, что у Штатов сейчас отличные отношения с руководством южноамериканской страны: «Они делают очень хорошую работу. Мы будем продавать много нефти. Мы возьмем часть, они возьмут много. Они будут зарабатывать больше, чем когда-либо. И это будет выгодно для нас. Я думаю, что Венесуэла действительно справится».

Продажа венесуэльской нефти возобновилась после военной операции США, в ходе которой в начале января был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро. После возобновления экспорта под американским надзором венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA стала наращивать добычу. США уже начали продажу венесуэльской нефти в рамках нового соглашения с Каракасом. Доходы от первых сделок на сумму около 500 млн долларов размещаются на банковских счетах, находящихся под контролем администрации США. Общий объем соглашения оценивается в 2 млрд долларов, при этом основной счет, отмечает Deutsche Welle, открыт в Катаре как на нейтральной площадке для расчетов.

29 января парламент Венесуэлы в соответствии с требованиями США принял закон об открытии нефтяного сектора для частных инвесторов.

Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 383
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 776
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном новость дополнена
09:06 1453
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 4000
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 2504
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 2896
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 7663
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 19665
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 2304
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 26703
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3113

ЭТО ВАЖНО

Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 383
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 776
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном
Трамп рассказал о «серьезных» переговорах Тегерана с Вашингтоном новость дополнена
09:06 1453
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 4000
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 2504
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 2896
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 7663
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 19665
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 2304
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 26703
Иран торгуется, США наводят прицел
Иран торгуется, США наводят прицел о развитии ситуации
00:22 3113
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться