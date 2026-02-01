USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

«Хорошая сделка для всех»: начались переговоры по Гренландии

11:06 764

Переговоры с Европой по Гренландии уже идут, многое удалось согласовать, заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами.

«Мы начали переговоры, и я думаю, что по ним уже в значительной степени достигнуто согласие. ...Я думаю, это будет хорошая сделка для всех. Очень важная сделка с точки зрения национальной безопасности. Я думаю, мы заключим эту сделку», — сказал Трамп.

Глава Белого дома не стал уточнять, какие вопросы обсуждаются в ходе переговоров и с кем именно они обсуждаются.

28 января прошли переговоры между США, Гренландией и Данией, сообщал Reuters. Стороны обсудили вопросы безопасности в Арктике.

Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
11:46 393
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 7607
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 955
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 1847
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 5146
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 3030
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 3373
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 8894
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 19905
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 2579
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 27234

