«Хорошая сделка для всех»: начались переговоры по Гренландии

Переговоры с Европой по Гренландии уже идут, многое удалось согласовать, заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами.

«Мы начали переговоры, и я думаю, что по ним уже в значительной степени достигнуто согласие. ...Я думаю, это будет хорошая сделка для всех. Очень важная сделка с точки зрения национальной безопасности. Я думаю, мы заключим эту сделку», — сказал Трамп.

Глава Белого дома не стал уточнять, какие вопросы обсуждаются в ходе переговоров и с кем именно они обсуждаются.

28 января прошли переговоры между США, Гренландией и Данией, сообщал Reuters. Стороны обсудили вопросы безопасности в Арктике.