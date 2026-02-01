Российский дрон попал в жилой дом: двое погибли

В украинском городе Днепре в результате попадания беспилотника погибли женщина и мужчина, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
По его словам, атака произошла ночью, начался пожар, разрушен частный дом, еще два повреждены.
Кроме того, прифронтовой Никопольский район вечером и ночью подвергался ударам артиллерии и FPV-дронов, повреждены два многоквартирных дома и четыре частных, хозяйственная постройка, кафе, несколько магазинов.
Российские военные атаки не комментировали.