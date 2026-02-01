USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Российский дрон попал в жилой дом: двое погибли

11:25 442

В украинском городе Днепре в результате попадания беспилотника погибли женщина и мужчина, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, атака произошла ночью, начался пожар, разрушен частный дом, еще два повреждены.

Кроме того, прифронтовой Никопольский район вечером и ночью подвергался ударам артиллерии и FPV-дронов, повреждены два многоквартирных дома и четыре частных, хозяйственная постройка, кафе, несколько магазинов.

Российские военные атаки не комментировали.

Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
11:46 393
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 7608
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 955
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 1848
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 5146
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 3031
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 3374
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 8895
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 19905
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 2580
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 27235

ЭТО ВАЖНО

Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
11:46 393
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 7608
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 955
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 1848
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 5146
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 3031
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 3374
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 8895
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 19905
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 2580
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 27235
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться