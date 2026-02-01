USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Посольство США спустя семь лет возобновляет свою работу в Венесуэле

11:32 203

Временный поверенный в делах США Лаура Догу прибыла в Каракас, чтобы вновь открыть американскую дипмиссию в Венесуэле после семи лет разрыва отношений, сообщает ABC News.

Это произошло спустя почти месяц после того, как США в результате военной операции захватил лидера Венесуэлы Мадуро.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщал, что «в Каракасе мы приняли специального представителя США Лауру Догу в рамках рабочей повестки между правительством Боливарианской Республики Венесуэла и Соединенными Штатами Америки».

Венесуэла и США разорвали дипломатические отношения в феврале 2019 года по решению Мадуро. Они взаимно закрыли свои посольства после того, как Трамп публично поддержал Хуана Гуайдо, который в январе того же года объявил себя временным президентом страны.

Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
11:46 393
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 7608
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 956
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 1850
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 5148
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 3032
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 3374
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 8895
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 19905
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 2580
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 27236

ЭТО ВАЖНО

Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
11:46 393
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 7608
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 956
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 1850
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 5148
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 3032
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 3374
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 8895
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 19905
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 2580
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался» обновлено 22:42; видео
31 января 2026, 22:42 27236
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться