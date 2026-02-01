Посольство США спустя семь лет возобновляет свою работу в Венесуэле

Временный поверенный в делах США Лаура Догу прибыла в Каракас, чтобы вновь открыть американскую дипмиссию в Венесуэле после семи лет разрыва отношений, сообщает ABC News.
Это произошло спустя почти месяц после того, как США в результате военной операции захватил лидера Венесуэлы Мадуро.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщал, что «в Каракасе мы приняли специального представителя США Лауру Догу в рамках рабочей повестки между правительством Боливарианской Республики Венесуэла и Соединенными Штатами Америки».
Венесуэла и США разорвали дипломатические отношения в феврале 2019 года по решению Мадуро. Они взаимно закрыли свои посольства после того, как Трамп публично поддержал Хуана Гуайдо, который в январе того же года объявил себя временным президентом страны.