Европейские армии для Ирана теперь «террористы»

Иран официально объявил вооруженные силы стран Евросоюза «террористическими группировками». Об этом заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Заявление стало ответом на решение ЕС признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Евросоюз объяснил свое решение жестким и кровавым подавлением КСИР массовых протестов в Иране. При этом в Брюсселе признали, что шаг носит символический характер, поскольку против КСИР уже действуют масштабные санкции.
Галибаф обвинил Европу в том, что она действует «в угоду своему хозяину — Америке». По данным иранского агентства ISNA, депутаты парламента в знак протеста пришли на заседание в форме КСИР и скандировали лозунги «Смерть Америке» и «Смерть Израилю».
Решение коснется всех стран Евросоюза, которые поддержали внесение КСИР в террористический список, заявил Галибаф, добавив, что Иран может выслать военных атташе стран ЕС.
«Пытаясь ударить по Корпусу стражей, европейцы на самом деле выстрелили себе в ногу», - уверяет Галибаф. По его словам, ЕС действует против интересов собственного населения, «слепо подчиняясь американцам».
КСИР был основан после исламской революции 1979 года. Основная задача организации, считающейся главной опорой иранских властей, - предотвращение госпереворота и защита государственной идеологии. Корпус стражей исламской революции напрямую подчиняется верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи.