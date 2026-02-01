USD 1.7000
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»

Европейские армии для Ирана теперь «террористы»

Иран официально объявил вооруженные силы стран Евросоюза «террористическими группировками». Об этом заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Заявление стало ответом на решение ЕС признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Евросоюз объяснил свое решение жестким и кровавым подавлением КСИР массовых протестов в Иране. При этом в Брюсселе признали, что шаг носит символический характер, поскольку против КСИР уже действуют масштабные санкции.

Мохаммад Багер Галибаф

Галибаф обвинил Европу в том, что она действует «в угоду своему хозяину — Америке». По данным иранского агентства ISNA, депутаты парламента в знак протеста пришли на заседание в форме КСИР и скандировали лозунги «Смерть Америке» и «Смерть Израилю».

Решение коснется всех стран Евросоюза, которые поддержали внесение КСИР в террористический список, заявил Галибаф, добавив, что Иран может выслать военных атташе стран ЕС.

«Пытаясь ударить по Корпусу стражей, европейцы на самом деле выстрелили себе в ногу», - уверяет Галибаф. По его словам, ЕС действует против интересов собственного населения, «слепо подчиняясь американцам».

КСИР был основан после исламской революции 1979 года. Основная задача организации, считающейся главной опорой иранских властей, - предотвращение госпереворота и защита государственной идеологии. Корпус стражей исламской революции напрямую подчиняется верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи.

Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 7608
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 956
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 1851
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 5151
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 3033
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 3374
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане
Почему России тяжело создать Пятую Колонну в Азербайджане Внимание, говорит Москва!
00:44 8895
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны
США уверяют иранцев: ваши жертвы не напрасны все еще актуально
01:12 19906
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
Тегеран встречает премьера Катара: разрядка или эскалация?
01:56 2580
