Европейские армии для Ирана теперь «террористы»

Заявление стало ответом на решение ЕС признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Евросоюз объяснил свое решение жестким и кровавым подавлением КСИР массовых протестов в Иране. При этом в Брюсселе признали, что шаг носит символический характер, поскольку против КСИР уже действуют масштабные санкции.

Галибаф обвинил Европу в том, что она действует «в угоду своему хозяину — Америке». По данным иранского агентства ISNA, депутаты парламента в знак протеста пришли на заседание в форме КСИР и скандировали лозунги «Смерть Америке» и «Смерть Израилю».

Решение коснется всех стран Евросоюза, которые поддержали внесение КСИР в террористический список, заявил Галибаф, добавив, что Иран может выслать военных атташе стран ЕС.

«Пытаясь ударить по Корпусу стражей, европейцы на самом деле выстрелили себе в ногу», - уверяет Галибаф. По его словам, ЕС действует против интересов собственного населения, «слепо подчиняясь американцам».

КСИР был основан после исламской революции 1979 года. Основная задача организации, считающейся главной опорой иранских властей, - предотвращение госпереворота и защита государственной идеологии. Корпус стражей исламской революции напрямую подчиняется верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи.