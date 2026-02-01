Россия восстанавливает военную базу у границы с НАТО

В 2024 году РФ начала реконструкцию советского гарнизона в Петрозаводске, который в течение 2000-х почти не использовался. О мобилизации этого объекта официально не сообщалось.

Россия восстанавливает и расширяет военную инфраструктуру на северо-западе страны, в частности в Республике Карелия, вблизи границы с Финляндией. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки и данные, обнародованные финским телеканалом Yle.

По оценкам экспертов, оживление работ связано с созданием в 2024 году 44-го армейского корпуса РФ в Карелии. Его формирование означает увеличение численности сухопутных войск примерно на 15 тысяч человек.

По словам финского военного аналитика Марко Эклунда, который более 25 лет изучает российские вооруженные силы, еще летом 2024 года гарнизон в районе Рыбка имел запущенный вид и использовался лишь частично для тренировок. За последний год ситуация изменилась: на территории появились грузовики и другая техника, что может свидетельствовать о создании ремонтных или транспортных подразделений.

Отдельное внимание аналитики обращают и на Кандалакшу, где продолжается строительство военного городка для новой артиллерийской и инженерной бригад. По планам региональных властей Мурманской области, там должны возвести около десяти новых зданий, а общая численность личного состава может достичь двух тысяч военных. Гарнизон расположен менее чем в 150 километрах от финской границы и имеет стратегическое значение.

В то же время значительная часть уже сформированных подразделений 44-го армейского корпуса задействована в войне против Украины, в частности на Харьковском направлении. Поэтому темпы развертывания новых сил на северо-западе РФ остаются ограниченными.

В своем ежегодном отчете финская военная разведка отмечает, что в случае завершения запланированных изменений способность России вести боевые действия в направлении Финляндии существенно возрастет.

В мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Это стало реакцией на российское вторжение в Украину в феврале 2022 года. Вступление Финляндии в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года. Швеция вступила в НАТО 7 марта 2024 года.