USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Си уже никто не мешает

12:20 1433

Председатель КНР Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках полный контроль над Народно-освободительной армией Китая (НОАК), пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, за последние три года китайский лидер отстранил пять из шести высокопоставленных генералов. Ключевым эпизодом стал арест генерала Чжан Юся — заместителя председателя Центрального военного совета, близкого союзника Си Цзиньпина, с которым тот знаком с детства. Его отстранение, объявленное 24 января, фактически лишило военное руководство КНР фигур, способных сдерживать решения китайского лидера, говорится в статье WSJ.

Официально Чжан Юся подозревается в «серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственного закона», включая коррупцию и утечку секретных данных. Однако аналитики не исключают, что разногласия касались сроков готовности армии КНР к возможному сценарию вокруг Тайваня: Си Цзиньпин настаивал на достижении боеспособности к 2027 году, тогда как Чжан Юся ориентировался на более поздний срок — около 2035 года.

Издание отмечает, что Пекин в ближайшей перспективе делает ставку не на прямое вторжение, а на «комплексное принуждение» Тайваня. Речь идет о масштабных военных учениях, имитирующих морскую и воздушную блокаду острова, кибератаках, экономическом давлении и так называемой правовой войне — применении китайского законодательства против тайваньских чиновников.

В Пекине уверены, что решимость США защищать Тайвань снижается, особенно на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Это, по мнению китайского руководства, создает окно возможностей для усиления давления на остров без открытого конфликта.

The Telegraph пишет, что чистки в НОАК обусловлены прежде всего желанием Си Цзиньпина преобразовать вторую по величине армию мира в современную боеспособную силу, готовую обогнать США, став ведущей армией мира к 2049-му.

Бывший советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сравнил отставку генерала Чжан Юся с «сейсмическим событием». Тот факт, что Си Цзиньпин «устранил человека, с которым его связывала столь долгая история, поразителен и вызывает множество вопросов», считает он. Салливан встречался с Чжан Юся в Пекине в 2024 году. По его словам, генерал не выглядел человеком, опасающимся за свое положение.

«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 48
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет обновлено 10:50
10:50 5056
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
12:45 1811
Си уже никто не мешает
Си уже никто не мешает
12:20 1434
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
11:46 956
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 8310
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 1261
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 2533
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 5974
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 3375
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 3684

ЭТО ВАЖНО

«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 48
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет обновлено 10:50
10:50 5056
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
12:45 1811
Си уже никто не мешает
Си уже никто не мешает
12:20 1434
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
11:46 956
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 8310
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 1261
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 2533
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 5974
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 3375
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 3684
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться