Си уже никто не мешает

По данным издания, за последние три года китайский лидер отстранил пять из шести высокопоставленных генералов. Ключевым эпизодом стал арест генерала Чжан Юся — заместителя председателя Центрального военного совета, близкого союзника Си Цзиньпина, с которым тот знаком с детства. Его отстранение, объявленное 24 января, фактически лишило военное руководство КНР фигур, способных сдерживать решения китайского лидера, говорится в статье WSJ.

Официально Чжан Юся подозревается в «серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственного закона», включая коррупцию и утечку секретных данных. Однако аналитики не исключают, что разногласия касались сроков готовности армии КНР к возможному сценарию вокруг Тайваня: Си Цзиньпин настаивал на достижении боеспособности к 2027 году, тогда как Чжан Юся ориентировался на более поздний срок — около 2035 года.

Издание отмечает, что Пекин в ближайшей перспективе делает ставку не на прямое вторжение, а на «комплексное принуждение» Тайваня. Речь идет о масштабных военных учениях, имитирующих морскую и воздушную блокаду острова, кибератаках, экономическом давлении и так называемой правовой войне — применении китайского законодательства против тайваньских чиновников.

В Пекине уверены, что решимость США защищать Тайвань снижается, особенно на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Это, по мнению китайского руководства, создает окно возможностей для усиления давления на остров без открытого конфликта.

The Telegraph пишет, что чистки в НОАК обусловлены прежде всего желанием Си Цзиньпина преобразовать вторую по величине армию мира в современную боеспособную силу, готовую обогнать США, став ведущей армией мира к 2049-му.

Бывший советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сравнил отставку генерала Чжан Юся с «сейсмическим событием». Тот факт, что Си Цзиньпин «устранил человека, с которым его связывала столь долгая история, поразителен и вызывает множество вопросов», считает он. Салливан встречался с Чжан Юся в Пекине в 2024 году. По его словам, генерал не выглядел человеком, опасающимся за свое положение.