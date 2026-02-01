USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Спецпосланник не оправдал доверия Трампа

12:31 1245

Специальный посланник США по Ираку Марк Савайя больше не исполняет эти обязанности, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным одного из источников, Савайя не сумел справиться с ключевыми ситуациями, в частности, предотвратить выдвижение бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики на пост следующего главы правительства, хотя президент США Дональд Трамп публично выступал против такой перестановки в иракском кабмине.

Источник и высокопоставленный иракский чиновник сообщили агентству, что портфель Ирака в Госдепартаменте США временно перейдет к послу США в Турции и специальному посланнику по Сирии Тому Барраку.

Reuters отмечает, что официальной информации пока нет. В Госдепартаменте не стали уточнять статус Савайи, перенаправив запрос агентства в Белый дом, где отказались раскрывать информацию как о текущей должности чиновника, так и о возможной его замене. Представитель Баррака также отказался от комментариев.

Савайя в разговоре с Reuters отрицал изменения в своей роли, заявив, что все еще занимается административными процедурами, необходимыми для официального вступления в должность.

Савайя ранее занимался бизнесом и построил тесные связи с Трампом. он был назначен на пост спецпосланника в октябре 2025 года, хотя ранее не имел никакого дипломатического опыта. По словам двух источников, с момента назначения он официально не посещал Ирак. Еще два иракских чиновника сообщили агентству, что Савайя планировал поездку в Ирак в январе, но внезапно отменил ее.

Reuters пишет, что отставка Савайи произошла на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Багдадом в результате попыток США ограничить иранское влияние. Кадровое решение совпало с предупреждением Трампа Ираку о прекращении помощи в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра.

«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 51
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет обновлено 10:50
10:50 5058
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
12:45 1812
Си уже никто не мешает
Си уже никто не мешает
12:20 1435
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
11:46 956
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 8310
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 1262
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 2533
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 5975
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 3376
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 3684

ЭТО ВАЖНО

«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 51
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет обновлено 10:50
10:50 5058
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
12:45 1812
Си уже никто не мешает
Си уже никто не мешает
12:20 1435
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
11:46 956
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 8310
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 1262
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 2533
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 5975
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 3376
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 3684
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться