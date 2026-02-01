Спецпосланник не оправдал доверия Трампа

По данным одного из источников, Савайя не сумел справиться с ключевыми ситуациями, в частности, предотвратить выдвижение бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики на пост следующего главы правительства, хотя президент США Дональд Трамп публично выступал против такой перестановки в иракском кабмине.

Специальный посланник США по Ираку Марк Савайя больше не исполняет эти обязанности, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник и высокопоставленный иракский чиновник сообщили агентству, что портфель Ирака в Госдепартаменте США временно перейдет к послу США в Турции и специальному посланнику по Сирии Тому Барраку.

Reuters отмечает, что официальной информации пока нет. В Госдепартаменте не стали уточнять статус Савайи, перенаправив запрос агентства в Белый дом, где отказались раскрывать информацию как о текущей должности чиновника, так и о возможной его замене. Представитель Баррака также отказался от комментариев.

Савайя в разговоре с Reuters отрицал изменения в своей роли, заявив, что все еще занимается административными процедурами, необходимыми для официального вступления в должность.

Савайя ранее занимался бизнесом и построил тесные связи с Трампом. он был назначен на пост спецпосланника в октябре 2025 года, хотя ранее не имел никакого дипломатического опыта. По словам двух источников, с момента назначения он официально не посещал Ирак. Еще два иракских чиновника сообщили агентству, что Савайя планировал поездку в Ирак в январе, но внезапно отменил ее.

Reuters пишет, что отставка Савайи произошла на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Багдадом в результате попыток США ограничить иранское влияние. Кадровое решение совпало с предупреждением Трампа Ираку о прекращении помощи в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра.