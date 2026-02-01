USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»

12:45 1814

Власти Ирана должны выполнять требования народа, если хотят «выжить». Об этом заявила Фаэзе Хашеми Рафсанджани, политическая активистка, дочь покойного президента Ирана Али-Акбара Хашеми Рафсанджани

«Если мы обеспокоены сохранением Ирана, отвергаем иностранное вмешательство и не хотим быть уничтоженными, то другого пути нет — необходимо удовлетворить требования большинства, особенно молодежи, которая стала главной жертвой недавних кровавых событий», — цитирует ее Iran International.

По ее словам, исламская республика несет полную ответственность за убийства протестующих. Она назвала недавние акции протеста в Иране «революцией».

Рафсанджани считает, что граждан нельзя обвинять в том, что они возлагают надежды на иностранное вмешательство со стороны США или Израиля. Дочь экс-президента призвала к проведению референдума таким образом, чтобы он был принят и вызывал доверие у общества, чтобы граждане могли сами выбрать своих лидеров. По ее мнению, «перемены уже на подходе».

«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 53
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет обновлено 10:50
10:50 5060
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
12:45 1815
Си уже никто не мешает
Си уже никто не мешает
12:20 1436
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
11:46 957
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 8310
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 1262
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 2534
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 5977
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 3376
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 3684

