Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»

«Если мы обеспокоены сохранением Ирана, отвергаем иностранное вмешательство и не хотим быть уничтоженными, то другого пути нет — необходимо удовлетворить требования большинства, особенно молодежи, которая стала главной жертвой недавних кровавых событий», — цитирует ее Iran International.

По ее словам, исламская республика несет полную ответственность за убийства протестующих. Она назвала недавние акции протеста в Иране «революцией».

Рафсанджани считает, что граждан нельзя обвинять в том, что они возлагают надежды на иностранное вмешательство со стороны США или Израиля. Дочь экс-президента призвала к проведению референдума таким образом, чтобы он был принят и вызывал доверие у общества, чтобы граждане могли сами выбрать своих лидеров. По ее мнению, «перемены уже на подходе».