Хаменеи предупреждает Трампа: «Это будет война регионального масштаба»

«Американцы должны знать, что если они начнут войну, на этот раз это будет война регионального уровня», - цитирует его агентство Tasnim.

Война Соединенных Штатов против Ирана не ограничится войной между двумя странами, а превратится в полномасштабный конфликт регионального уровня. Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

Хаменеи добавил, что иранский народ не должен бояться заявлений президента США Дональда Трампа о переброске большого количества вооружений на Ближний Восток.

«Мы не начинаем войн и не хотим нападать на какую-либо страну, но народ Ирана даст крепкий отпор тому, кто нападет и причинит вред», - сказал иранский лидер.

Хаменеи также охарактеризовал недавние протесты в Иране как попытку «государственного переворота». «Недавний мятеж был подобен государственному перевороту», — сказал Хаменеи, добавив, что он был подавлен.

Верховный лидер заявил, что целью было нанесение ущерба важным и эффективным центрам управления, утверждая, что нападавшие атаковали полицию, правительственные учреждения, центры Корпуса стражей исламской революции, банки и мечети.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран ведет «серьезные» переговоры с Вашингтоном. Он выразил надежду, что Иран согласится на выработку приемлемого для США соглашения. «Можно заставить их договориться о сделке, которая будет удовлетворительной: без ядерного оружия. Они должны сделать это. Однако я не знаю, сделают ли они это, хотя они разговаривают с нами, серьезно разговаривают», — сказал Дональд Трамп журналистам. 26 января Трамп заявлял, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана.