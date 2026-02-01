Жуткая авария в Анталье: много жертв

В результате аварии пассажирского автобуса в Анталье погибли восемь и пострадали 26 граждан Турции, сообщил журналистам губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин.

«Сегодня утром около 10:20 (11:20 по Баку) в районе Дошемеалты в Анталье автобус не смог пройти поворот и опрокинулся в кювет, в результате чего, к сожалению, погибли восемь наших граждан. Еще 26 граждан получили ранения. Скоро мы отправимся в больницу, чтобы получить информацию о состоянии пострадавших. Ведется работа по установлению личностей погибших», - сообщил губернатор.

Он отметил, что среди пострадавших есть и пассажиры в тяжелом состоянии.