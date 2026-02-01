USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Жуткая авария в Анталье: много жертв

фото
13:05 934

В результате аварии пассажирского автобуса в Анталье погибли восемь и пострадали 26 граждан Турции, сообщил журналистам губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин.

«Сегодня утром около 10:20 (11:20 по Баку) в районе Дошемеалты в Анталье автобус не смог пройти поворот и опрокинулся в кювет, в результате чего, к сожалению, погибли восемь наших граждан. Еще 26 граждан получили ранения. Скоро мы отправимся в больницу, чтобы получить информацию о состоянии пострадавших. Ведется работа по установлению личностей погибших», - сообщил губернатор.

Он отметил, что среди пострадавших есть и пассажиры в тяжелом состоянии.

«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 62
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет обновлено 10:50
10:50 5061
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
12:45 1820
Си уже никто не мешает
Си уже никто не мешает
12:20 1439
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
11:46 957
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 8312
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 1262
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 2534
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 5977
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 3378
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 3686

ЭТО ВАЖНО

«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 62
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет обновлено 10:50
10:50 5061
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
12:45 1820
Си уже никто не мешает
Си уже никто не мешает
12:20 1439
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
11:46 957
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 8312
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 1262
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 2534
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 5977
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 3378
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 3686
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться