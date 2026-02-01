USD 1.7000
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Запрет Москвы: Никаких западных войск в Украине

Идея размещения контингентов стран Запада на территории Украины неприемлема для России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Мы заявляли, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил. Никакой разницы нет, если, скажем, на голове французского капрала будет кепка, на ней написано «НАТО» или «ЕС». От этого дело не меняется», — сказал Грушко, добавив, что Россия не отказывалась от ранее обозначенной позиции.

Грушко утверждает, что Украине будет «обеспечена безопасность» при условии, что ее территорию не будут использовать в качестве плацдарма «для создания угроз» России, и Москва должна быть в этом убеждена.

28 января госсекретарь Марко Рубио заявлял, что США достигли общего согласия с Украиной по проекту гарантий безопасности, план предусматривает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего из Франции и Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подтвердил готовность проекта гарантий, уточнив, что украинская сторона ждет информации о месте, где документ будет подписан.

