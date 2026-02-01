USD 1.7000
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

В Киеве минус 16. Тысяча домов без тепла

13:24

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил 1 февраля, что в городе частично восстановили отопление в многоквартирных домах, которое отключилось в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины.

Теплоснабжение в домах в столице Украины восстанавливали последние два дня. По состоянию на утро 1 февраля без тепла находилась одна тысяча домов.

«Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян», — заявил Кличко.

Согласно прогнозу погоды на 1 февраля, в Киеве в 9:00 по местному времени (11:00 по Баку) стоял 16-градусный мороз. В течение дня, ожидается, температура поднимется до −13 градусов, ночью опустится до −20.

31 января почти во всех регионах Украины произошло отключение электроэнергии. К вечеру подачу электроэнергии восстановили.

Энергосистема Украины — одна из главных целей ударов ВС РФ. В январе из-за российских ударов города Украины оставались без света и тепла.

«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 67
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет обновлено 10:50
10:50 5063
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
12:45 1824
Си уже никто не мешает
Си уже никто не мешает
12:20 1442
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
11:46 958
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 8315
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 1262
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 2534
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 5978
Курдский ополченец на посту
Курдский ополченец на посту объектив haqqin.az
03:46 3378
Шиитские лидеры размахивают флагами
Шиитские лидеры размахивают флагами объектив haqqin.az
03:41 3687

