В Киеве минус 16. Тысяча домов без тепла

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил 1 февраля, что в городе частично восстановили отопление в многоквартирных домах, которое отключилось в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины.

Теплоснабжение в домах в столице Украины восстанавливали последние два дня. По состоянию на утро 1 февраля без тепла находилась одна тысяча домов.

«Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян», — заявил Кличко.

Согласно прогнозу погоды на 1 февраля, в Киеве в 9:00 по местному времени (11:00 по Баку) стоял 16-градусный мороз. В течение дня, ожидается, температура поднимется до −13 градусов, ночью опустится до −20.

31 января почти во всех регионах Украины произошло отключение электроэнергии. К вечеру подачу электроэнергии восстановили.

Энергосистема Украины — одна из главных целей ударов ВС РФ. В январе из-за российских ударов города Украины оставались без света и тепла.