«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца

Британский премьер сделал такое заявление после того, как Минюст США опубликовал новую серию документов по делу Эпштейна. В них оказались электронные письма, которые свидетельствуют, что Эндрю более чем два года общался с Эпштейном после того, как в 2008 году финансиста признали виновным в сексуализированных преступлениях против детей. В опубликованных материалах также оказались фотографии, на которых Эндрю сидит на коленях и трогает за талию женщину, которая лежит на полу. Лицо женщины на фотографиях заретушировано.

«Любой, кто обладает информацией, должен быть готов поделиться ею в любой форме, в которой его об этом попросят. Невозможно сосредоточиться на интересах жертв, если не готов к этому», — сказал Стармер, выступая перед журналистами.

Из документов, распространенных на днях Минюстом США, следует, что Эндрю регулярно переписывался с Эпштейном, в том числе обсуждал с ним потенциальные деловые сделки, светские встречи, а также женщин, которых финансист предлагал познакомить с принцем, отмечает Reuters.

Брат британского короля отрицал, что причастен к преступлениям американского финансиста, говорил, что прекратил с ним общение после того, как Эпштейну вынесли приговор в 2008 году. По его словам, они встречались в Нью-Йорке в 2010 году — но лишь для того, чтобы положить конец отношениям.

В публикации BBC говорится, что отдельные электронные письма, опубликованные в пятницу Минюстом США, указывают на то, что Эпштейн пригласил принца Эндрю на ужин с 26-летней женщиной — это есть в переписке между Эпштейном и «герцогом». Финансист сообщал, что женщина будет в Лондоне в августе 2010 года. «Герцог» отвечал, что будет в Женеве «до утра 22-го, но будет рад ее увидеть», после чего спрашивал: «Она передаст вам сообщение? Пожалуйста, дайте ей мои контактные данные, чтобы она могла связаться со мной». Он также спрашивал Эпштейна, есть ли «какая-либо другая информация о ней, которая могла бы быть полезна». Эпштейн отвечал, что «ей 26 лет, она русская, умная, красивая, заслуживает доверия, и да, у нее есть ваш адрес электронной почты». Обмен сообщениями произошел в августе 2010 года, спустя два года после того, как миллиардер Эпштейн признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к сексуальным действиям.

Последние обнародованные документы также, по-видимому, указывают на то, что Эпштейн оказывал финансовую помощь Саре Фергюсон — бывшей жене Эндрю и бывшей герцогине Йоркской — на протяжении 15 лет. В 2009 году Фергюсон переписывалась с Эпштейном, делясь с ним подробностями своих бизнес-идей. В последних опубликованных электронных письмах говорится, что Эпштейн хотел, чтобы Фергюсон выпустила заявление, в котором говорилось бы, что он «не педофил» и что она была «обманута» ложными обвинениями в его адрес, выдвинутыми адвокатами из Флориды.

В последних опубликованных файлах Эпштейна были включены более 2 тысяч видеозаписей и 180 тысяч изображений. Многие документы сильно отредактированы, в некоторых файлах страницы полностью закрашены.

Король Великобритании в октябре 2025 года лишил Эндрю титула принца и выселил его из особняка на территории Виндзорского замка после предыдущих разоблачений о его связях с Эпштейном.

Как сообщает CBS, члены Демократической партии из комитета по судебным делам Палаты представителей США обратились в Минюст с просьбой немедленно организовать просмотр всех материалов дела. В официальном заявлении говорится, что необходимо срочно просмотреть материалы — в том числе из-за предстоящего публичного заседания комитета с участием генпрокурора США Пэм Бонди. В документе говорится, что у комиссии есть вопросы по поводу того, почему Минюст опубликовал только половину предполагаемого количества файлов Эпштейна.