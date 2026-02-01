Неизвестные беспилотники над авиабазой Бундесвера

Военный аэродром Иммельман в Нижней Саксонии стал объектом наблюдения более 20 беспилотников 11 декабря, сообщает Bild.

Сначала военные заметили два дрона и сообщили об этом в полицию, однако прибывшие на место сотрудники обнаружили около 23 БПЛА, одновременно находившихся в воздухе над объектом. Полиция не смогла определить тип, размер и высоту полета аппаратов.

Наблюдение за дронами продолжалось несколько часов. Их исчезновение и направление движения не установлены. В течение следующих четырех дней охрана фиксировала активность различных типов дронов с размахом крыльев не менее двух метров.

Попытки посадить беспилотники с помощью системы радиоэлектронного подавления не дали результата. Представитель Бундесвера подтвердил факт инцидента, но не стал комментировать детали, сославшись на соображения безопасности.