USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»
Новость дня
Мощные взрывы в иранских городах. Трамп: «КСИР обделался»

Зеленский назвал дату и место новых переговоров

14:39 607

Следующие трехсторонние встречи между Украиной, Россией и США по установлению мира состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада переговорной команды.

«Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны», — написал президент Украины.

На прошлой неделе, 23 и 24 января, в ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты оценили встречу положительно, а Киев назвал ее «содержательной». Перед переговорами президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ключевым будет территориальный вопрос, в первую очередь Донбасс. Также было анонсировано, что 1 февраля должен состояться второй раунд переговоров. По словам госсекретаря США Марко Рубио, на них не будет спецпредставителей Трампа, что означает, что Украина и РФ проведут двустороннюю встречу.

«Русский след» в деле Эпштейна
«Русский след» в деле Эпштейна
15:05 404
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв фото; обновлено 14:12
14:12 2790
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 2207
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет обновлено 10:50
10:50 5826
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
12:45 3373
Си уже никто не мешает
Си уже никто не мешает
12:20 2250
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
11:46 1209
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 8846
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 1457
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 2927
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 6469

ЭТО ВАЖНО

«Русский след» в деле Эпштейна
«Русский след» в деле Эпштейна
15:05 404
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв
Вторая жуткая авария в Турции: и снова много жертв фото; обновлено 14:12
14:12 2790
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
«Она русская, умная, красивая»: новые файлы Эпштейна усложнили положение экс-принца
13:50 2207
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет
«Серьезные» переговоры Тегерана с Вашингтоном. «Ливийского сценария» не будет обновлено 10:50
10:50 5826
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
Дочь экс-президента: «Перемены уже на подходе»
12:45 3373
Си уже никто не мешает
Си уже никто не мешает
12:20 2250
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
Европейские армии для Ирана теперь «террористы»
11:46 1209
Удар по Ирану – удар по Москве
Удар по Ирану – удар по Москве полковник контрразведки Украины комментирует для haqqin.az
03:25 8846
Трамп ждет, когда Куба сломается
Трамп ждет, когда Куба сломается новость дополнена
10:11 1457
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
Успех украинцев на фронте, но и русские продвигаются по нескольким направлениям
09:57 2927
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее
UFC 325: Рафаэль Физиев нокаутирован в Сиднее видео, обновлено 07:32
07:32 6469
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться