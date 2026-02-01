Зеленский назвал дату и место новых переговоров

Следующие трехсторонние встречи между Украиной, Россией и США по установлению мира состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада переговорной команды.

«Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны», — написал президент Украины.

На прошлой неделе, 23 и 24 января, в ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты оценили встречу положительно, а Киев назвал ее «содержательной». Перед переговорами президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ключевым будет территориальный вопрос, в первую очередь Донбасс. Также было анонсировано, что 1 февраля должен состояться второй раунд переговоров. По словам госсекретаря США Марко Рубио, на них не будет спецпредставителей Трампа, что означает, что Украина и РФ проведут двустороннюю встречу.